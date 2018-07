Chadli | con Francia vogliamo bis Brasile

Mondiali di Calcio - rimonta del Belgio con vittoria in zona Cesarini. Decide Chadli : Il Giappone sembrava già pregustare un clamoroso passaggio ai quarti di finale eliminando una delle più forti nazionali di questo Mondiale 2018, ossia il Belgio, ma alla fine a vincere sono i ragazzi di Martinez con un 3-2 in rimonta: dopo il vantaggio giapponese con Haraguchi e Inui, al 69’ il centrale difensivo del Tottenham Vertonghen sigla il gol della bandiera per il Belgio, e cinque minuti dopo arriva il pareggio di Marouane Fellaini, ...