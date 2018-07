C' è un piano per riportare le navi di Costa Crociere a Genova | al Porto Antico

Animali - Ministro Costa : presto il piano Lupo per evitare gli abbattimenti : “Il Piano Lupo, che intendo portare prossimamente in Conferenza Stato Regioni escludendo il passaggio tutt’altro che utile sugli abbattimenti selettivi, conterrà le strategie, le misure e le azioni giuste per offrire una risposta concreta anche alle richieste dei territori di governare la coesistenza tra uomo e specie Animali, tutelando economie e la biodiversità“: lo ha dichiarato il Ministro dell’Ambiente Sergio Costa: ...

Il piano a lungo termine per l'islamizzazione dell'Europa : Nel frattempo la Fratellanza aveva fondato la Banca Al-Taqwa, alle Bahamas, nel 1988, per finanziare le proprie attività in tutto il mondo. E quando il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha ...

A 30 all'ora in Corso Magenta per non "disturbare" il Cenacolo : il piano del Comune per l'autunno : Firmate le ordinanze che recepiscono le richieste del Ministero per i Beni Culturali: velocità ridotta, stop ai mezzi pesanti e parcheggi per i bus

Striscia la notizia - il piano della Rai per massacrare Antonio Ricci : si affidano a Costantino Della Gherardesca : Ai piani alti Della Rai hanno deciso di tentare l'assalto contro la corazza Striscia la notizia. Contro il programma di Antonio Ricci , che domina da sempre la battaglia degli ascolti, viale Mazzini ...

Brexit - governo Gb : “C'è un piano per l’accordo di libero scambio con l’Ue” : Brexit, governo Gb: “C'è un piano per l’accordo di libero scambio con l’Ue” Brexit, governo Gb: “C'è un piano per l’accordo di libero scambio con l’Ue” Continua a leggere L'articolo Brexit, governo Gb: “C'è un piano per l’accordo di libero scambio con l’Ue” proviene da NewsGo.

FINANZA/ Il piano di Savona per la rivoluzione dell'Italia : Giovedì si è riunito il Comitato interministeriale per gli Affari europei, presieduto da Paolo Savona, che ha preso un'importante decisione. Ce ne parla GIULIO SAPELLI(Pubblicato il Sat, 07 Jul 2018 06:00:00 GMT)DIETRO IL VERTICE UE/ Usa e Italia preparano un'altra Europa, di G. SapelliSPY FINANZA/ La poltrona Ue che la Germania vuol togliere all'Italia, di M. Bottarelli

piano strategico per la Zona economica speciale - l'iter si avvia alla fase finale : Viabilità a Pescara, Cna: 'Basta incertezze ed annunci, serve stabilità' 3 Aumento pedaggi, si punta a una soluzione strutturale per calmierare le tariffe 4 Il Centro Europeo di Studi Strategici ...

Sicilia : 25 consulenti per piano rifiuti - Lupo (Pd) "governo non rispetta Ars" : Palermo, 6 lug. (AdnKronos) - "E' inaccettabile la decisione del governo Musumeci di ignorare la volontà del parlamento che mercoledì ha chiesto, attraverso l’approvazione di una mozione e di un ordine del giorno, di revocare il bando per la selezione di 25 consulenti esterni. Il presidente Musumeci

Luigi Di Maio - il piano per tagliare le pensioni : sforbiciata a quelle da 4mila euro : Nel piano di Luigi Di Maio sulle pensioni si punta a tagliare quelle da 4mila euro netti mensili in su. La soglia dei 5mila, indicata originariamente, insomma, sarebbe troppo alta per garantire ...

piano draconiano di Tria : tagli alla spesa per tre anni : Questo il progetto del ministro dell'economia Giovanni Tria come rende noto oggi Il Messaggero . Un progetto draconiano lo definisce il quotidiano con una intenzione netta. 'Bloccare del tutto la ...

Il piano per fermare gli scafisti Più armi per i militari della Libia : La partita per la gestione dell'emergenza immigrazione non si gioca solo sul fronte delle Ong e sui porti chiusi. Il nodo da sciogliere resta quello della Libia. È dalle coste libiche che di fatto partono i barconi con i migranti ed è lì che serve un intervento per mettere all'angolo gli scafisti che da anni lucrano sulla pelle di poveri disperati. E su questo aspetto anche lo stesso ministro degli Interni, Matteo Salvini è intervenuto ieri ...

5 nuovi primari per ospedale Avezzano Annuncio Tordera - nel piano assunzioni 2018 : L'Aquila - La Asl provinciale dell'Aquila ha avviato le procedure per indire concorsi per i primari di pronto soccorso, ortopedia, cardiologia, chirurgia vascolare e radiologia dell'ospedale di Avezzano (L'Aquila). Lo annuncia in una nota il direttore generale, Rinaldo Tordera. "Nell'ambito del piano assunzioni 2018 della Asl, approvato dalla Regione e dall'assessore regionale alla sanità Silvio Paolucci, ...

Francia : Le Monde - il piano di Macron per riformare l'islam : ANSAmed, - PARIGI, 5 LUG - Regolamentare il culto musulmano rendendo trasparente il finanziamento dell'islam e integrando maggiormente la comunità sulla base dei principi della vita sociale ed ...