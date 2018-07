C' è democrazia diretta e democrazia diretta | spiega il radicale Magi al M5s

'Roma capitale della democrazia diretta' - Beppe Grillo - : Roma, 4 lug., askanews, - 'Roma capitale della democrazia diretta'. lo scrive su Twitter il garante del M5S Beppe Grillo, postando il video della conferenza stampa di presentazione in Campidoglio del '...

Il M5S e la democrazia diretta (da chi?) Sondaggio sui vitalizi - che figuraccia : Il blog di Beppe Grillo lancia un televoto sui vitalizi dei parlamentari e contro la "casta". Ma quando i No sono più numerosi dei Sì, il Sondaggio sparisce Segui su affaritaliani.it

FRACCARO : “SENZA VITALIZI FINE DELLA CASTA”/ Questione democrazia diretta : la replica di Sabino Cassese : Riccardo FRACCARO: “SENZA VITALIZI FINE DELLA CASTA”. Il ministro per i Rapporti con il Parlamento ha affrontato anche il tema migranti: “C'è sintonia tra M5s e Lega. E su Lanzalone...”(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 19:59:00 GMT)

Sebastiano Ardita e la democrazia diretta al Csm : «Dia voce alla base delle toghe» : ... ne viene un mix micidiale, in cui finiamo integrati e asserviti nel sistema di potere che col pensiero unico vuole governare il mondo». E già fin qui, almeno un paio di spie rosse si sono già accese,...

Bilancio della democrazia eterodiretta : Formalmente il tesoriere del M5s è Luigi Di Maio, che però in questa fase è anche capo politico del partito oltre che vicepremier e ministro dello Sviluppo economico e ministro del Lavoro. Non può fare tutto. E infatti Davide Casaleggio, che per competenze e interessi professionali sicuramente gli d

“Con Lanzalone passammo dalla democrazia diretta a quella sospesa” - dice Grancio (ex M5s) : Roma. L’ha letto, sì. O meglio, gli è stato riferito. “Mi hanno chiamata in parecchi, per leggermi quel passaggio”. Iubes renovare dolorem, ogni volta. Ma Cristina Grancio non si scompone, anzi: la ex consigliera grillina dell’aula Giulio Cesare, ormai definitivamente approdata – dopo una tarantella

“Diretta? Questa è la democrazia del ‘penso a tutto io’”. Parla Nugnes : Roma. Dice Paola Nugnes: “La notizia che nessuno della giunta capitolina, men che meno la sindaca Virginia Raggi, sia direttamente coinvolto nell’inchiesta ci ha di molto rassicurato”. Assai meno deve rassicurare, invece, vedere che quel “mondo di mezzo” mille volte denunciato, che si credeva così d

La democrazia diretta non è sempre un rimedio contro le disparità : 11° Global Media Forum Le disuguaglianze nel mondo sono al centro dell'11° Global Media Forum, svoltosi a Bonn dall'11 al 13 giugno 2018. Ai lavori hanno preso parto attori economici, politici e ...

Casaleggio a Torino spiega la democrazia diretta : Ad animare il dibattito ci pensa allora Alessandro Di Battista, che dall'altra parte del mondo lancia strali contro le critiche strumentali al governo Lega-M5S: 'Deve andare avanti fregandosene e ...

"Il ministero della democrazia diretta è un successo italiano" : "Avere il primo ministro al mondo della Democrazia Diretta è un grandissimo successo non solo per il Movimento 5 Stelle ma per l'Italia". A dirlo, rispondendo a una domanda sul ruolo del ministro Riccardo Fraccaro, è Davide Casaleggio, a Torino per la prima tappa del tour del Rousseau City Lab."Avere un ministro che possa occuparsi di un tema così importante - ribadisce - è un grandissimo traguardo e quando penso al ...

Un'orgia referendaria e l'uscita dall’euro. È questa la democrazia diretta di Fraccaro? : C’è da sperare che i contenuti di “democrazia diretta” che il ministro Fraccaro proporrà nei prossimi mesi siano diversi dalla proposta di legge che lo ha visto primo firmatario nella scorsa legislatura (n. 3124 del 19 maggio 2015), sottoscritta da tutto il gruppo M5S. La cosa migliore quando si esa

Chi è Riccardo Fraccaro - mister 'democrazia diretta' come ministro dei Rapporti con il Parlamento. : Definito da molti il 'pretoriano' voluto da Luigi Di Maio, Riccardo Fraccaro ha da sempre avuto nella lotta agli sprechi della politica, nella salvaguardia dell'ambiente e nella democrazia...

Governo : arriva Fraccaro - ‘profeta’ della democrazia diretta : Roma, 31 mag. (AdnKronos) – Lotta agli sprechi della politica, salvaguardia dell’ambiente, democrazia diretta. Questi i capisaldi del pensiero politico di Riccardo Fraccaro, il ‘pretoriano’ voluto da Luigi Di Maio come ministro dei Rapporti con il Parlamento del neonato Governo M5S-Lega. Nato a Montebelluna (Treviso) nel 1981, laureato in Giurisprudenza presso l’Università di Trento con una tesi in diritto ...