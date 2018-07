Cast e personaggi di Poldark su Canale 5 con Aidan Turner | anticipazioni 8 e 15 luglio

«Poldark» in chiaro su Canale 5 : trama - Cast e personaggi - : Ha solidi principi morali ed è un uomo di scienza visionario. Jud , Phil Davis, e Pprudie Paynter , Beatie Edney, Jud e Prudie , Phil Davis e Beatie Edney, sono stati i servi del padre di Ross, ma ...

Cast e personaggi di Shades of Blue 2 al via su Top Crime : anticipazioni 3 e 10 luglio : Cambio di rete per Cast e personaggi di Shades of Blue 2 che da oggi, 3 luglio, saranno protagonisti del prime time del martedì di Top Crime. Toccherà alla rete dedicata ai crimini ospitare Jennifer Lopez e la sua serie dopo gli scolti poco convincenti che la prima stagione ha portato a casa lo scorso anno su Canale 5. L'appuntamento con la serie è per un doppio episodio a settimana a partire da oggi alle 21.10 con "La risorsa" e "L'occhio ...

Cast e personaggi di Velvet Collection al via su Rai1 con due morti importanti e graditi ritorni : anticipazioni 3 luglio : Cast e personaggi di Velvet Collection debuttano oggi, 3 luglio, su Rai1 con la prima puntata dello spin off che riporterà, in parte, i temi, le bellezze e gli amori della sua serie madre. Gli anni protagonisti saranno i mitici anni '70 che regaleranno alle donne nuove libertà a cominciare proprio dalla moda tra minigonne, pantaloni a zampa, colori sgargianti e bikini. A dare il via allo spin off sarà proprio la protagonista della serie, Ana ...

Cast e personaggi di The Fall 3 - al via da stasera 1° luglio su Rai4 : trama e programmazione : L'ultimo capitolo della caccia al serial killer inizia stasera: Cast e personaggi di The Fall 3 arrivano dal 1° luglio su Rai4. La terza stagione della serie britannica e irlandese è composta da sei episodi e chiude la storia di Stella Gibson e Paul Spector. La rete manderà in onda due episodi a settimana di The Fall 3. Si inizia con il 3x01 dal titolo originale "Silence and Suffering". Dopo essere stato individuato come "Strangolatore di ...

Sacrificio d’Amore 2 : Cast e personaggi : E’ tornata su Canale 5 “Sacrificio d’amore 2”, la fiction con protagonisti Francesco Arca e Francesca Valtorta: ecco il cast e il profilo dei personaggi Dopo gli ascolti non proprio soddisfacenti, Canale 5 ha deciso di riproporre durante il periodo estivo la seconda stagione di “Sacrificio d’amore“, la fiction in costume con protagonisti Francesco Arca, Francesca Valtorta e Giorgio Lupano. ...

Cast e personaggi di Luke Cage 2 - su Netflix dal 22 giugno tra new entry e il ritorno di Iron Fist : Il Cast e personaggi di Luke Cage 2 arrivano su Netflix da oggi, 22 giugno. Nel nuovo capitolo dedicato al supereroe Marvel, il protettore di Harlem è diventato una sorta di celebrità. Non mancheranno le solite minacce, a cominciare da Mariah Dillard, politica corrotta pronta a diventare Regina della città gestendo attività illecite nel nightclub. In Luke Cage 2 c'è anche l'introduzione di un nuovo concorrente per l'eroe indistruttibile, ovvero ...

Cast e personaggi di Sacrificio D’Amore 2 con Roberta Giarrusso e Alex Belli : anticipazioni 20 e 27 giugno : Cast e personaggi di Sacrificio D'Amore 2 sono pronti a riprovarci e portare a casa risultati migliori rispetto alle prime puntate. Dopo la malattia che ha colpito Brando e che stava quasi per ucciderlo e il grande Sacrificio della sua Silvia che ha trovato i soldi per curarlo ma "vendendosi" al marito, da oggi, mercoledì 20 giugno, prende il via su Canale 5 in prima serata, il nuovo corso della fiction. In Cast e personaggi di Sacrifictio ...

Cast e personaggi di Reign 3 - su Rai4 dal 20 giugno : new entry alla corte di Mary Stuart : Dopo la messa in onda della seconda stagione, arrivano Cast e personaggi di Reign 3. La serie in costume, incentrata sulla giovinezza della Regina Mary Stuart, prosegue in replica sull'emittente con gli episodi del terzo dei quattro capitoli. In Reign 3, la storia riprende a qualche mese di distanza dal precedente finale. Mary (interpretata ancora da Adelaide Kane) e Francesco (Toby Regbo) si sono avvicinati nel tentativo di difendere il loro ...

Cast e personaggi di Tutto può succedere 3 al via il 18 giugno su Rai1 : ultimo atto per la famiglia Ferraro? : Cast e personaggi di Tutto può succedere 3 sono pronti ad intrattenere il pubblico da oggi, 18 giugno, su Rai1 per la gioia di chi ha amato sin da subito la famiglia Ferraro e che ha ancora il cuore spezzato per Parenthood, la versione americana del dramma familiare. Dopo tanti slittamenti, alla fine, Cast e personaggi di Tutto può succedere 3 torneranno con le suggestive e ingarbugliate avventure quotidiane della famiglia Ferraro, i ...

Cast e personaggi di Blue Bloods 8 - al via su Rai2 il 17 giugno : un tragico addio nel primo episodio : Il Cast e personaggi di Blue Bloods 8 debuttano stasera, 17 giugno, in prima assoluta. Rai2 manderà in onda l'ottava stagione inedita in Italia del police drama, in onda negli Stati Uniti quest'anno. Gli attori principali restano i quattro protagonisti della famiglia Reagan. Tom Selleck è il comandante del NYPD Frank, Donnie Wahlberg interpreta il detective Danny, maggiore dei figli Reagan, Bridget Moynahan è la vice procuratrice Erin; Will ...

Cast e personaggi di The Magicians 3 - su TIMVision dal 15 giugno : Felicia Day new entry : Il Cast e personaggi di The Magicians 3 arrivano oggi su TIMVision. Dal 15 giugno sbarca la terza stagione della serie fantasy di Syfy ispirata all'omonimo romanzo di Lev Grossman (in italiano, pubblicato col titolo Il Mago). Dopo il successo negli Stati Uniti, lo show ideato da Sera Gamble (Supernatural) e John McNamara (Aquarius), torna con nuovi imperdibili tredici episodi. La trama di The Magicians si snoda intorno a un gruppo di studenti ...

Cast e personaggi di Crazy Ex-Girlfriend - dal 14 giugno su Rai2 arriva la comedy musicale con Rachel Bloom : Il Cast e personaggi di Crazy Ex-Girlfriend debutta stasera, in prima assoluta, su Rai2. Dagli Stati Uniti arriva la comedy musicale tutta da ridere con protagonista Rachel Bloom. La serie targata The CW è prodotta dal 2015, e in Italia è stata pubblicata su Netflix l'anno successivo. All'attivo ha tre stagioni, mentre la quarta ed ultima è in fase di lavorazione. Pur non avendo mai registrato grandissimi ascolti, Crazy Ex-Girlfriend ha ...

Cast e personaggi di MacGyver 2 tra scontri e inseguimenti : anticipazioni 14 e 21 giugno : Debuttano in prima serata su Rai 2 oggi, giovedì 14 giugno, alle 21.20 in prima visione assoluta, Cast e personaggi di MacGyver 2. La seconda stagione della serie reboot di CBS torna in onda sulla seconda rete Rai con Luas Tull pronto a vestire i panni del protagonista tra casi impossibili, verità da scoprire e inseguimenti ad alta tensione. La seconda stagione di MacGyver debutterà oggi con tre nuovi episodi dal titolo, rispettivamente, ...

Cast e personaggi di Riverdale - dal 13 giugno sbarca su La5 la serie a metà tra Twin Peaks e Dawson’s Creek : Il Cast e personaggi di Riverdale debuttano su La5 da stasera, 13 giugno. Il teen drama co-prodotto da Greg Berlanti (il papà delle serie Arrow e The Flash), a sua volta basato su alcuni personaggi dei fumetti Archie Comics, approda finalmente in chiaro con tredici imperdibili appuntamenti in prime time. Negli Stati Uniti, la serie è stata definita dalla critica come il mix perfetto tra le atmosfere mystery di Twin Peaks, e le tensioni ...