Carlo Vanzina | la sua era una Milano sbruffona | arrogante ma anche divertita

ilfattoquotidiano

: Ciao Carlo.Carlo Vanzina un signore del cinema.??rip. - GassmanGassmann : Ciao Carlo.Carlo Vanzina un signore del cinema.??rip. - SkyTG24 : #UltimOra E' morto a Roma il regista Carlo #Vanzina. Aveva 67 anni. Con il fratello ha raccontato gli Italiani in t… - MediasetTgcom24 : Cinema, addio a Carlo Vanzina: con Enrico re dei cinepanettoni #carlovanzina -

(Di domenica 8 luglio 2018) Li vedi in giro per, un po’ arroganti, con quell’aria del tipo “ti spiego io come funziona il mondo che sono giovane e tu non capisci una mazza”. Alcuni, quelli che han già fatto i soldi, sono più lanciati e sfoggiano orologi costosi o abiti firmati, quelli che invece i soldi devono ancora farli si atteggiano a guru. Sto parlando di Netties? Di super algo-trader (più un nome che fa scena che un vero lavoro) divenuti ricchi grazie alle Ia? Di grandi esperti di bitcoin o startuppari freschi di exit milionaria (in Italia?). No, non sto parlando di Yuppies e non parlo delladel 2018, ma di quella del 1983-84. Parlo di un’epoca, 30 anni fa, in cui io ero un pupo (classe ’76), dove Internet era sì e no un pupo come me (tra Arpanet e simili), quando c’era ancora la lira e l’Italia si prendeva un poco di più in giro. Parlo di unache era un po’ socialista e un po’ ...