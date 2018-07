Carlo Vanzina | il suo cinema è lo spirito del tempo degli anni Ottanta

huffingtonpost

: Ciao Carlo.Carlo Vanzina un signore del cinema.??rip. - GassmanGassmann : Ciao Carlo.Carlo Vanzina un signore del cinema.??rip. - SkyTG24 : #UltimOra E' morto a Roma il regista Carlo #Vanzina. Aveva 67 anni. Con il fratello ha raccontato gli Italiani in t… - MediasetTgcom24 : Cinema, addio a Carlo Vanzina: con Enrico re dei cinepanettoni #carlovanzina -

(Di domenica 8 luglio 2018) Se ilrappresenta, come dice Edgar Morin, "lodel", nel panorama italiano non esiste regista che quellolo abbia rappresentato meglio di. Soprattutto se per "rappresentazione" intendiamo non la semplice messa in scena di personaggi e vicende, bensì la fotografia di un immaginario che ha percorso e orientato un'intera epoca.L'anagrafetografica ci dice cheemerge nei secondiSettanta, eppure non c'è dubbio che le sue pellicole abbiano incarnato e messo in scena il decennio successivo. Lunghe sfilate di yuppies che dividono le loro vite tra avventure erotico-sentimentali e maldestri tentativi di affermazione economica. Senza dubbio. Ma c'è un punto, più profondo, grazie al quale i suoi film raccontano "l'inizio della barbarie" (così il giornalista Paolo Morando, nell'omonimo libro, definisce ...