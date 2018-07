Carlo Vanzina | è morto il regista a 67 anni

Cinema in lutto - è morto Carlo Vanzina : L’annuncio dato dalla moglie Lisa e il fratello Enrico. Il regista si è spento a 67 anni dopo una lotta contro la malattia

Morto Carlo Vanzina - dopo una lotta “lucida e coraggiosa contro la malattia” : Morto a Roma il regista Carlo Vanzina: lo hanno reso noto la moglie Lisa e il fratello Enrico. Aveva 67 anni. “Nella sua amata Roma, dov’era nato, ancora troppo giovane e nel pieno della maturità intellettuale, dopo una lotta lucida e coraggiosa contro la malattia, ci ha lasciati il grande regista Carlo Vanzina amato da milioni di spettatori ai quali, con i suoi film, ha regalato allegria, umorismo e uno sguardo ...

È morto il regista Carlo Vanzina - aveva 67 anni : È morto il regista italiano Carlo Vanzina. aveva 67 anni. Era figlio di Steno, cioè Stefano Vanzina, e sin da giovane si era dedicato al cinema. Sarà ricordato soprattutto per le commedie dirette fra gli anni Ottanta e Novanta, fra cui The post È morto il regista Carlo Vanzina, aveva 67 anni appeared first on Il Post.

