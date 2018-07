CARLO VANZINA È MORTO | CINEMA IN LUTTO Ultime notizie | Ghini | “Uomo d' altri tempi

CARLO VANZINA : il suo cinema è lo "spirito del tempo" degli anni Ottanta : Se il cinema rappresenta, come dice Edgar Morin, "lo spirito del tempo", nel panorama italiano non esiste regista che quello spirito lo abbia rappresentato meglio di Carlo Vanzina. Soprattutto se per "rappresentazione" intendiamo non la semplice messa in scena di personaggi e vicende, bensì la fotografia di un immaginario che ha percorso e orientato un'intera epoca.L'anagrafe cinematografica ci dice che Vanzina emerge nei secondi anni ...

CARLO VANZINA - la sua era una Milano sbruffona - arrogante ma anche divertita : Li vedi in giro per Milano, un po’ arroganti, con quell’aria del tipo “ti spiego io come funziona il mondo che sono giovane e tu non capisci una mazza”. Alcuni, quelli che han già fatto i soldi, sono più lanciati e sfoggiano orologi costosi o abiti firmati, quelli che invece i soldi devono ancora farli si atteggiano a guru. Sto parlando di Netties? Di super algo-trader (più un nome che fa scena che un vero lavoro) divenuti ricchi grazie alle Ia? ...

CARLO VANZINA : Verdone - pacato e mai volgare : Carlo credeva ci fosse bisogno anche di un cinema di evasione e, va detto, lui ha raccontato con grande bravura il mondo dei giovani degli anni Ottanta come il suo ambiente. E lo ha fatto sempre con ...

Con CARLO VANZINA muore il cinema classico italiano. Come dirigeva il regista che tutti amano odiare : ... specie considerato che quella tradizione l'hanno creata con un caposaldo del cinema popolare, Vacanze di Natale , messo in scena con un'economia di gesti e precisione incredibile. Mentre il fratello ...

Da Proietti a Abatantuono - tutti gli attori che hanno lavorato con CARLO Vanzina : La lista dei film che hanno firmato i due fratelli Enrico e Carlo Vanzina è infinita, spesso nello stesso anno sono usciti anche due o tre titoli. Carlo Vanzina, morto oggi all'età di 67 anni, ha ...

Addio CARLO VANZINA - ha raccontato il calcio e i suoi tifosi : le migliori citazioni in 10 video cult : Che risveglia gli italiani portando in scena il mondo del pallone. E nel 2006 il capolavoro è firmato dai sei ben noti giocatori del Milan. Dida, Costacurta, Ambrosini, Shevchenko, Gattuso e Paolo ...

Chi è Lisa Melidoni - la moglie di CARLO Vanzina : Lisa Melidoni è la moglie di Carlo Vanzina e la donna che gli è stata accanto sino all’ultimo istante della sua vita. Ad annunciare la morte del regista è stata proprio l’ex attrice e mamma di Isotta e Assia, che ha scritto un lungo comunicato insieme al cognato Enrico Vanzina. “Nella sua amata Roma – ha spiegato in una nota -, dov’era nato, ancora troppo giovane e nel pieno della maturità intellettuale, dopo una ...

