Carlo Vanzina | Addio al re degli yuppies e delle nostre vacanze

Cinema - addio a Carlo Vanzina : con il fratello Enrico ha fatto la storia della commedia all'italiana : In oltre quarant'anni di attività, dai cinepanettoni all'ultimo tributo a Napoli, ha raccontato i cambiamenti della nostra società

Morto il regista Carlo Vanzina - aveva 67 anni - : ... oltre che alla commedia, come con il thriller Sotto il vestito niente , i film di costume con Via Montenapoleone , 1986, con Luca Barbareschi, , il poliziesco con Tre colonne in cronaca , 1990, e ...