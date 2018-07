Cara Lega | quo vadis? La libertà economica contro la cultura del sospetto

Lega Pro - a PesCara finale play off : Pescara - Quattro giorni di eventi Legati alla finalissima play-off di serie C tra Cosenza e Siena in programma sabato 16 giugno allo stadio Adriatico. In programma, la mostra celebrativa dei 120 anni della FIGC e il Convegno "120 FIGC: dalla storia ad una nuova vittoria" dove si porrà l'accento sul futuro del pallone. Poi, convegni dedicati alla salute e al benessere del calciatore; un evento in piazza con la partecipazione ...

Pisa - venditore abusivo picchia Carabiniere/ Video - deputato Potenti "solidarietà Lega a militare ferito" : Pisa, pugno dell’ambulante al carabiniere, Video, il militare incassa e non reagisce: il filmato è virale. Reazione composta dall'uomo dell'arma, che incassa il colpo e poi se ne va(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 20:29:00 GMT)

Carabinieri : Musumeci - punto di riferimento e irrinunciabile presidio legalità : Palermo, 5 giu. (AdnKronos) - "Si festeggia oggi il 204esimo anniversario della fondazione dell’Arma dei Carabinieri. Oltre due secoli di storia, da quando Vittorio Emanuele I istituì a Torino il Corpo dei Carabinieri reali per difendere lo Stato e tutelare la sicurezza dei cittadini, non hanno scal

RAVENNA - NOTTE HOT CON DUE DONNE IN CASERMA : CHIEDE STRAORDINARIO/ Come il Carabiniere ha ingannato il collega : RAVENNA, NOTTE hot in CASERMA e segna lo STRAORDINARIO. carabiniere indagato per truffa e falso: ha avuto un rapporto sessuale con una ragazza conosciuta prima in un bar(Pubblicato il Sun, 03 Jun 2018 20:36:00 GMT)

Lega - nuove adesioni anche a PesCara : entrano D'Incecco e Foschi : ... interpretando tutte le esigenze degli abruzzesi, che in questi mesi abbiamo ascoltato incontrandoli, confrontandoci sui temi più importanti dell'economia e del sociale'. Il prossimo passo, ...

Cucchi - Carabiniere racconta in aula : 'un collega mi disse che era stato massacrato' : Il maresciallo Riccardo Casamassima principale teste nel processo ai 5 carabinieri, ribadisce in aula le accuse nei confronti dei colleghi - "Ritengo il maresciallo Mandolini il principale ...

Cacciati dall'Arma i due Carabinieri accusati di violenza sessuale su due studentesse americane. La rabbia del legale : L'Arma dei carabinieri ha destituito Marco Camuffo e Pietro Costa, accusati di violenza sessuale nei confronti di due studentesse americane. Lo scrive il Corriere della Sera. La decisione arriva al ...