Capelli | i 5 colori più trendy dell’estate

(Di domenica 8 luglio 2018) Se una bella sforbiciata è il primo passo da compiere per dare una sferzata di cambiamento al look, la scelta del colore è quello successivo. Perché in fondo si sa, l’estate porta con sé il desiderio di osare, la voglia di sperimentare e quel pizzico di libertà che ci fa uscire, anche da un punto di vista beauty, dal rigore dell’inverno. LEGGI ANCHE, i big trend dell'estate 2018 Se avete già deciso il taglio più adatto alla vostra chioma scegliendo tra i big summer trend – bob, bedhead cut, esplosioni di ricci e lisci perfetti – adesso è il momento di dare uno sguardo alle ultime tendenze colore che sembrano accontentare un po’ tutti i gusti e tutte le teste. Si parte con toni ultra frost per le bionde che rimangono fedeli all’intramontabile platino per arrivare a scaldare le chiome con il bronde, un mix di castano e biondo che da qualche stagione ha conquistato vere ...