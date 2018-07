CAOS PD | RENZI | “NO POLEMICHE” CON MARTINA Video Assemblea | attacco all’”algido”

Pd - Martina vs Renzi : “ingiusti attacchi a Gentiloni”/ CAOS Assemblea e Congresso : Matteo non molla - “rivinco” : Caos Pd dopo l'Assemblea: Martina e Sala contro Renzi, "ingiusti gli attacchi a Gentiloni". L'intervento dell'ex segretario infiamma la minoranza dem: "rivinco io e voi perderete"(Pubblicato il Sun, 08 Jul 2018 13:15:00 GMT)

CAOS CENTRODESTRA/ Morto Berlusconi - è ballottaggio Tajani-Renzi... : Salvini è al governo, Berlusconi all'opposizione, la Meloni si astiene. Uniti si vince, dicevano. Il CENTRODESTRA non esiste più, in realtà il successore c'è. MARA MALDO(Pubblicato il Sat, 02 Jun 2018 06:01:00 GMT)GOVERNO CONTE-BIS/ La rivincita di Mattarella su M5s e Lega, int a L. GhelfiCHI SONO DAVVERO M5S & LEGA?/ "Vi racconto il mondo gialloverde visto da vicino", di G. Sapelli

Renzi : “CAOS colpa della vittoria del No al referendum costituzionale. Si tornerà presto al voto” : Matteo Renzi commenta la crisi di governo e nella sua tradizionale enews settimanale scrive: "Tutto il caos di questi 85 giorni nasce dal 4 dicembre 2016, dal No al referendum costituzionale. Purtroppo sta avvenendo ciò che avevamo pronosticato: Paese più debole, litigi tra coalizioni, ricadute finanziarie. "Si andrà molto presto alle Elezioni, frutto dell’incapacità di governare di Lega e Cinque Stelle. Sarà una battaglia incredibile tra chi ...

CAOS PD/ Il futuro passa per Renzi - Macron - Verdini e Iva Zanicchi : Cosa c'entra la direzione del Pd con la chiusura a M5s e con la confessione Iva Zanicchi? C'entra molto, c'entra tutto. Ecco i nuovi piani del "Berlusconi giovane". SERGIO LUCIANO(Pubblicato il Fri, 04 May 2018 06:01:00 GMT)DIETRO LE QUINTE/ I poteri forti all'attacco nei vuoti di governo, di N. BertiDIETRO LE QUINTE/ Niente voto: il governo-ponte di Mattarella spiazza Renzi e Di Maio, di M. Maldo

CAOS Direzione Pd : Renzi - “documento per unità partito”/ Senzadime.it oscurato : bufera liste favorevoli al M5s : Pd, Caos in vista della Direzione: bufera su Senzadime.it. Online nomi e cognomi di favorevoli e contrari all'accordo con il M5s per la formazione del Governo(Pubblicato il Wed, 02 May 2018 20:00:00 GMT)

CAOS Pd - Renzi : “Io ho i numeri contro l’accordo” : Caos Pd, Renzi: “Io ho i numeri contro l’accordo” Il segretario uscente: “E’ un bluff dire che i numeri in Direzione sono favorevoli all’accordo”. Un documento dei Renziani chiede di non andare alla conta. Franceschini: “Qualcosa di profondo non va”. Caos e omissis sul sito “senzadime” Continua a leggere

CAOS Pd - renziani : “Niente conte interne in Direzione” : Caos Pd, renziani: “Niente conte interne in Direzione” Lo “stallo politico è frutto dell’irresponsabilità” di M5s e centrodestra e sì al confronto ma niente fiducia “a un governo guidato da Salvini o Di Maio”. Franceschini: “Qualcosa di profondo non va”. Caos e omissis sul sito “senzadime” Continua a leggere

CAOS Pd - in direzione i renziani rischiano Su un sito nomi di chi vuole M5S - è bufera : Il braccio di ferro sull’accordo per un governo con il M5S riaccende le polveri tra minoranza ed ex segretario, che ha chiuso a Di Maio. I renziani presentano un documento per mediare, ma la minoranza vuole una votazione sul reggente Martina

Di Maio - attacchi e veleni su Salvini «La Lega nega il voto per guai finanziari» CAOS Pd : in direzione i renziani rischiano : Il segretario della Lega: «Vediamo di riuscire a mettere in piedi questo esecutivo. Faremo di tutto fino all’ultimo minuto. Documento dei parlamentari renziani: «Niente conte in direzione»

