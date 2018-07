Canicattì | 17enne ghanese devasta centro d' accoglienza dov' era ospitato

ilgiornale

(Di domenica 8 luglio 2018) Momenti di puro terrore quelli che si sono registrati nella giornata di ieri presso ild'per giovani extracomunitari di, comune in provincia di Agrigento, dove un minorenne di 17 anni di nazionalitàè andato completamente in escandescenze.Secondo quanto riportato dal quotidiano locale "Corriere agrigentino", il giovanissimo ospite avrebbe perso completamente la testa all'improvviso, senza ragioni apparenti, iniziando a distruggere, porte, finestre e tutto quel che gli capitava a tiro della struttura che lo ospitava insieme ad altri migranti. Non pago di ciò ha anche finito col chiudere a chiave in una stanza delgli operatori della struttura stessa insieme ad altri ospiti.Soltanto l'intervento tempestivo della polizia ha fatto calmare non senza difficoltà il minorenne, poi gli agenti si sono attivati per liberare le persone chiuse dentro la ...