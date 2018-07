Campionati Europei della Classe Europa per la categoria Youth | duello tra Gintare Scheidt

LIVE Ginnastica - Campionati Italiani 2018 in DIRETTA : Elisa Iorio sfida Giorgia Villa - Meneghini ci prova. All-around stellare verso gli Europei : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Campionati Italiani Assoluti 2018 di Ginnastica artistica. Alla Play Hall di Riccione si assegna il tricolore nel concorso generale individuale femminile: spazio all’All-around, valido anche come qualificazione alle Finali di Specialità di domenica. Le migliori atlete del nostro Paese sono pronte a darsi battaglia per la conquista del titolo attualmente detenuto da Elisa Iorio. La giovane classe ...

Ginnastica - Campionati Italiani 2018 : parte la corsa verso gli Europei - si decidono le azzurre per Glasgow. Le favorite per la convocazione : Manca meno di un mese agli Europei 2018 di Ginnastica artistica, in programma a Glasgow (Gran Bretagna) dal 2 al 5 agosto (per quanto riguarda il settore femminile). Proprio per questo motivi, i Campionati Italiani Assoluti che si disputeranno nel weekend alla Play Hall di Riccione hanno una valenze elevatissima e aiuteranno il DT Enrico Casella a schiarire gli ultimi dubbi su qualce quintetto convocare per la rassegna continentale. In settimana ...

Tiro con l’arco – Campionati Europei Giovanili : per Tatiana Andreoli è bronzo juniores olimpico : Ai Campionati Europei Giovanili, validi per le qualificazioni Giochi Olimpici Giovanili Continentali, Tatiana Andreoli si aggiudica il bronzo nella prova juniores Dopo le quattro medaglie di ieri nel compound, oggi agli Europei Giovanili di Patrasso (Gre) l’Italia conquista il bronzo nell’arco olimpico con Tatiana Andreoli che batte la russa Gomboeva 6-3 e prede il terzo posto col trio junior femminile (Andreoli, Boccardi, Giaccheri) ...

Corsa in montagna – Campionati Europei - storica tripletta azzurra nella gara senior - De Matteis campione continentale : Bernard DeMatteis conquista il terzo titolo continentale della sua carriera dopo quelli del biennio 2013-14, sul podio anche Maestri e l’altro gemello De Matteis L’Italia Team protagonista di un’impresa storica nei Campionati Europei di Corsa in montagna a Skopje, in Macedonia. Gli azzurri monopolizzano il podio della gara senior maschile con un’inedita tripletta: Bernard DeMatteis conquista il terzo titolo continentale della sua ...

Ciclismo - Campionati Italiani 2018 : una crescita mostruosa per Elia Viviani. Il Tricolore è un anticipo verso gli Europei di Glasgow : 6 agosto 2017, ad Herning si corre la prima vera edizione dei Campionati Europei di Ciclismo, dedicata ai professionisti: chi vince si porta a casa la maglia continentale. L’Italia c’è, con Davide Cassani che prepara una squadra perfetta per il percorso danese (prevalentemente pianeggiante): il treno è eccezionale, Elia Viviani si gioca la volata con Alexander Kristoff e viene sconfitto per pochissimi centimetri al fotofinish dallo ...

Corsa in montagna – Campionati Europei : sedici gli azzurri impegnati nella rassegna continentale : In occasione della rassegna continentale di Skopje, la squadra azzurra si presenterà con sedici atleti equamente suddivisi tra uomini e donne La squadra italiana si prepara ad affrontare, domenica 1° luglio, i Campionati Europei di Corsa in montagna a Skopje. nella capitale della Macedonia in gara 16 azzurri, 8 uomini e 8 donne, con 4 formazioni complete: seniores e under 20, in entrambi i settori. Il team maschile proverà a tornare in ...

Scherma – Campionati Europei : solo argento per l’Italia nella sciabola maschile - gli azzurri cedono in finale contro l’Ungheria : Niente da fare per gli azzurri della sciabola maschile, in finale arriva la sconfitta contro l’Ungheria che vale l’argento I Campionati Europei di Scherma di Novi Sad si chiudono con l’ottava medaglia per l’Italia. Gli azzurri vincono l’argento nella sciabola a squadre. Luca Curatoli, Luigi Samele, Enrico Berrè e Aldo Montano, dopo aver sconfitto ai quarti la Georgia per 45-41 e in semifinale la Germania per 45-44, ...

Scherma – Campionati Europei di Novi Sad - l’Italia centra la finale nella sciabola a squadre : Dopo aver sconfitto la Germania in semifinale, l’Italia affronterà la Romania in finale per il titolo europeo di sciabola L’Italia è in finale nella sciabola a squadre maschile ai Campionati Europei di Scherma di Novi Sad 2018. La Nazionale azzurra affronterà alle 19 la Romania. Luca Curatoli, Luigi Samele, Enrico Berrè ed Aldo Montano, dopo aver sconfitto ai quarti la Georgia per 45-41, hanno superato 45-44 la Germania in ...

Campionati Europei Shito Ryu di Karate : Giulia Triola si laurea campionessa europea : ... ha conquistato la medaglia d'oro e si è laureata campionessa europea al Campionato Europeo di Karate Shito Ryu , Esrkf, che si è svolto al Palazzetto dello sport di Lanciano nel wekend appena ...

Campionati Europei Assoluti - Giorgio Avola vince il Bronzo individuale : Conad Scherma Modica ai Campionati Europei Assoluti a Novi Sad: Giorgio Avola vince medaglia di Bronzo individuale e argento a squadre.

Scherma – Campionati Europei di fioretto maschile - l’Italia centra la finale grazie al successo sulla Polonia : La squadra italiana di fioretto maschile ha conquistato la finale ai Campionati Europei di Novi Sad, battuta in semifinale la Polonia La nazionale italiana di fioretto maschile approda in finale ai Campionati Europei di Novi Sad. Daniele Garozzo e Giorgio Avola, reduci rispettivamente dall’argento e dal bronzo individuale, assieme ad Andrea Cassarà ed Alessio Foconi, dopo aver sconfitto ai quarti la Gran Bretagna per 45-27, hanno superato ...

Nuoto - si avvicinano i Campionati Europei di Glasgow : il dt Butini chiede di allargare la rosa degli azzurri : Il direttore tecnico della nazionale di Nuoto Cesare Butini proporrà al Consiglio Federale d’integrare l’elenco dei 31 atleti già qualificati aggiungendo tre nuotatori Al fine di favorire la preparazione ai prossimi campionati europei di Glasgow, il direttore tecnico della nazionale di Nuoto Cesare Butini proporrà al Consiglio Federale d’integrare l’elenco dei 31 atleti già qualificati aggiungendo tre nuotatori a titolo ...

Gol su punizione - Juve seconda tra i club dei migliori Campionati europei : La formazione di Massimiliano Allegri è seconda tra le squadre dei cinque migliori campionati europei. Nella top 20 ci sono altre tre italiane.