Calendario Wimbledon 2018 | il programma di lunedì 9 luglio | gli orari e i giocatori

Calendario Wimbledon 2018 - il programma di sabato 7 luglio : gli orari e i giocatori impegnati. Come vedere le partite in tv : sabato 7 luglio si disputeranno i match del turno turno maschile e femminile a Wimbledon 2018 prima della consueta domenica di riposo. Verrà così definito il tabellone degli ottavi di finale ed entreremo nel vivo della seconda settimana. Si preannuncia una giornata particolarmente interessante: torna in campo Rafael Nadal che sarà impegnato sul campo centrale contro il giovane De Minaur, l’Italia si affida invece a Fabio Fognini che ...

Calendario Wimbledon 2018 - il programma di venerdì 5 luglio : gli orari e i giocatori impegnati. Come vedere le partite in tv : Quinta giornata di Wimbledon. Domani si disputeranno i primi incontri di terzo turno. Torna in campo Roger Federer, che chiuderà il programma del Campo Centrale affrontando il tedesco Jan-Lennard Struff, seguendo nell’ordine di gioco Serena Williams, impegnata con la francese Kristina Mladenovic. Ma domani sarà la giornata di Camila Giorgi, in cerca del pass per il quarto turno contro la russa Katerina Siniakova, e Thomas Fabbiano, che se ...

Calendario Wimbledon 2018 - il programma di giovedì 5 luglio : gli orari e i giocatori impegnati. Come vedere le partite in tv : Domani, giovedì 5 luglio, nel torneo di Wimbledon si scende in campo per il secondo turno dei tornei di singolare nella parte bassa del tabellone maschile e nella parte alta di quello femminile. Sul Campo Centrale alle ore 14.00 aprirà le danze l’iberico Rafael Nadal contro il kazako Mikhail Kukushkin. Saranno cinque gli azzurri in gara: dovranno completare il loro incontro Andreas Seppi e Thomas Fabbiano, inoltre si giocherà il derby tra ...

Calendario Wimbledon 2018 - il programma di mercoledì 4 luglio : gli orari e i giocatori impegnati. Come vedere le partite in tv : Domani, mercoledì 4 luglio, nel torneo di Wimbledon si scende in campo per il secondo turno dei tornei di singolare nella parte alta del tabellone maschile e nella parte bassa di quello femminile. Sul Campo Centrale alle ore 14.00 aprirà le danze la ceca Karolina Pòiskova, poi toccherà all’elvetico Roger Federer, testa di serie numero uno, mentre a seguire scenderà in campo la statunitense Serena Williams. Saranno quattro gli azzurri in ...

Calendario Wimbledon 2018 - il programma di martedì 3 luglio : gli orari e i giocatori impegnati. Come vedere le partite in tv : Seconda giornata di incontri a Wimbledon con l’esordio sul campo centrale, contro Dudi Sela, del n.1 del mondo Rafael Nadal, tra gli osservati speciali di questo torneo e curioso di verificare la propria condizione. Vedremo anche l’esordio della vincitrice del 2017, l’iberica Garbine Muguruza, che darà il via al programma sul Centre Court contro Naomi Broady, e della n.1 del mondo Simona Halep che giocherà contro Kurumi Nara. ...

Wimbledon 2018 in diretta su Sky : Calendario - canali - orari : Oggi si accende il nuovo Sky Sport Arena (canale 203) e il primo appuntamento in esclusiva sarà con il torneo di tennis più importante al mondo: Wimbledon. Il terzo slam della stagione sarà come sempre ospitato sui campi dell’All England Lawn Tennis and Croquet Club di Londra, con i match del tabellone principale in programma da lunedì 2 a domenica 15 luglio.I canali di riferimento saranno Sky Sport Arena e Sky Sport Uno (che al 201 ...

