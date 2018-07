Calenda boccia l' Assemblea del Pd | ' Così non si va da nessuna parte'

Sondaggi Politici/ Caos Pd - elettori dem ‘bocciano’ il Fronte Repubblicano di Calenda : Sondaggi Elettorali Politici, ultime notizie e intenzioni di voto. gli elettori dem bocciano il Fronte Repubblicano di Calenda dopo il Caos Pd con Renzi e Martina(Pubblicato il Sun, 08 Jul 2018 10:38:00 GMT)

SONDAGGI POLITICI/ Caos Pd - 52% elettori dem boccia il “Fronte Repubblicano” di Carlo Calenda : SONDAGGI POLITICI, ultime notizie e intenzioni di voto: Lega Boom al 31% dopo le Elezioni del 4 marzo scorso, Di Maio perde il 3%, Berlusconi sprofonda -6%. Male LeU, tiene il Pd(Pubblicato il Fri, 06 Jul 2018 16:55:00 GMT)

Pd - Boccia : “Fico è di sinistra - può essere il Cristiano Ronaldo del M5s. Calenda? Si candidi - così fa meno tweet” : “Roberto Fico? E’ un uomo di sinistra e potrebbe essere il Cristiano Ronaldo del M5s, quando il Movimento dovrà fare i conti con la realtà, cioè quando si sveglierà dal torpore del governo e scoprirà di essere finito a destra. Fico potrà riportarli sicuramente a sinistra. Ma la vedo complicata”. Sono le parole pronunciate ai microfoni di Ecg Regione (Radio Cusano Campus) dal deputato del Pd, Francesco Boccia, che analizza anche ...

Caccia - le associazioni : “Il Consiglio di Stato conferma la bocciatura del Calendario venatorio per la Regione Basilicata” : Dal Consiglio di Stato è arrivata la bocciatura definitiva del calendario venatorio 2016-2017 della Regione Basilicata che aveva approvato una serie di deroghe senza tenere in alcun conto il parere dell’ISPRA. Contro il calendario della Regione Enpa, Lav, Lipu e WWF Italia avevano proposto un ricorso che era Stato accolto dalla Sezione Prima del Tar di Potenza che aveva disposto contestualmente la sospensiva del calendario venatorio. Ora il ...

Pd - Calenda litiga con Boccia e Emiliano su Twitter. Ma telefonatevi! : Io lo chiamo twitterismo, una sorta di isterismo che si manifesta solo su Twitter. Uno affetto da questa recente forma di patologia è sicuramente un neo-esponente del Pd. Per capire chi è, se non lo conoscete già, vi basterà leggere queste sue definizioni, copiate e incollate dai suoi canali social Uno che “tollero volentieri la tua ignoranza in nome della democrazia”. Uno che “Basta! mi sono stancato di polemiche pubbliche ...

Calenda e Boccia - lite su Twitter/ “Disturbi della personalità” - “Non fare il bullo” : scontro Pd sull'Ilva : Calenda e Boccia, lite social: scontro Pd sull'Ilva. “Disturbi della personalità” e “Non fare il bullo”, alcuni dei botta e risposta tra l'ex ministro dello Sviluppo e il deputato dem(Pubblicato il Sun, 10 Jun 2018 09:25:00 GMT)

Pd - lite social tra Calenda e Boccia su Ilva : «Falla finita» - «Non fare il bullo» : Calenda: «Disturbi della personalità di Francesco Boccia che vuole confronto con me su Ilva». Boccia: «Con me perché non attacca. Luigi Di Maio dovrà tenere aperta Ilva perché è giusto così»

"Falla finita!" - "Non fare il bullo". Calenda e Boccia litigano sull'Ilva : Non si placa la discussione interna al Partito Democratico sull'Ilva di Taranto. E a tenere banco, è la lite sui social network fra Carlo Calenda e Francesco Boccia . L'ex ministro del governo a guida ...

Pd - lite social tra Calenda e Boccia su Ilva : «Falla finita» - «Non fare il bullo» : ... viviamo in un tempo in cui lo sciame digitale ha portato al governo una certa idea di politica che in parte l'avevamo portata anche noi. Internet era nata per unire l'umanità e le società, ha finito ...

Ilva - Boccia (Pd) : “Calenda? Qualcuno gli dica che mangiamo polpi e cozze - ma sappiamo leggere e scrivere” : “Calenda? Non ha capito che noi, anche se mangiamo polpi e cozze, abbiamo studiato. E sappiamo leggere e scrivere”. Sono le parole pronunciate ai microfoni di Ecg Regione (Radio Cusano Campus) dal deputato Pd, Francesco Boccia, che così ribadisce la propria risposta al ministro dello Sviluppo Economico, Carlo Calenda, con cui lo scorso 12 maggio ha avuto uno scontro pepato su Twitter. Calenda aveva menzionato “le cozze pelose” in polemica con ...

Ilva : F. Boccia a Calenda - ne riparleremo con tuo successore : Roma, 12 mag. (AdnKronos) – “Caro Carlo Calenda, anche se mangiamo cozze e polpi e non viviamo in via Condotti abbiamo comunque imparato a leggere e scrivere. La tua risposta va bene per i creduloni ma della tua idea di ‘gara’ e delle scelte politiche ne riparleremo con te nel Pd e con il tuo successore in Parlamento. Buon divertimento su Twitter”. Così Francesco Boccia, capogruppo Pd in commissione speciale alla ...

Ilva - Calenda bocciato dai sindacati. Ora ci dovrà pensare il nuovo governo : Il piano del ministro non piace a Fiom e Uilm e nemmeno al governatore della Puglia Emiliano: 'ha fallito' -

Ilva - i sindacati bocciano la proposta del governo : “Il ministro Calenda non legittimato a trattare” : «Il governo ritiene di aver messo in campo ogni possibile azione e strumento per salvaguardare l’occupazione, gli investimenti ambientali e produttivi anche attraverso un enorme ammontare di risorse pubbliche. A questo punto il dossier passa a nuovo esecutivo». Con queste righe Carlo Calenda, ministro dello sviluppo economico uscente, getta la spug...

Ilva - i sindacati bocciano la proposta del governo : 'Gli esuberi restano' - 'Calenda non legittimato a trattare' : I sindacati hanno bocciato la proposta fatta dal governo sulla vertenza Ilva . Lo hanno annunciato i segretari di Fim, Uilm e Fiom uscendo dal tavolo. "Testo non condivisibile, gli esuberi restano, ...