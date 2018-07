Calciomercato Roma | Fuzato atterra a Fiumicino

Calciomercato Roma - Monchi : “Mertens non è nostro obiettivo” : “Mertens non è un nostro obiettivo di mercato”. E’ netto il ds della Roma, Monchi, nell’escludere un interessamento dei giallorossi per l’attaccante belga del Napoli. Il dirigente spagnolo ha annunciato il decimo acquisto sul mercato – il 21enne brasiliano Daniel Fuzato, proveniente dal Palmeiras, che arriverà per fare il terzo portiere – e poi si è soffermato anche su un altro nome accostato ...

Calciomercato Roma - Monchi : 'Florenzi? Gli abbiamo fatto una grande offerta' : Monchi e Bianda, la Roma scopre la "golden generation". Nuovi volti e nuovi acquisti, a cui si aggiungerà Daniel Fuzato, classe '97 del Palmeiras. Sarà il terzo portiere, è stato annunciato dal ds ...

Calciomercato Roma - Pellegrini : 'Resto qui. Concorrenza? Pronto a migliorarmi' : Immancabile una domanda su quello che potrebbe essere il grande acquisto dell'estate 2018: "Cristiano Ronaldo alla Juventus? In questo momento è il giocatore più forte al mondo, soprattutto per la ...

Calciomercato Roma - Bruno Peres al San Paolo : L’operazione era in dirittura d’arrivo e poche ore fa è arrivata la fumata bianca: Bruno Peres lascia la Roma e torna in patria tra le fila del San Paolo. Il club brasiliano ha comunicato tramite il proprio profilo Twitter con uno scatto allegato l’ufficialità dell’operazione. Si tratta di un prestito fino a dicembre 2019 con possibilità di acquisto.L'articolo Calciomercato Roma, Bruno Peres al San Paolo sembra ...

Calciomercato Roma : Bruno Peres vicino al San Paolo : Il tecnico della Roma, Eusebio Di Francesco, ha reso nota la lista dei giocatori che prenderanno parte al ritiro di Trigoria dal 9 al 20 luglio. Assenti i nazionali impegnati per il Mondiale in Russia (Alisson, Fazio e Kolarov si aggregheranno a ridosso del tour in America) oltre ad alcuni elementi al centro di trattative di mercato. Tra questi soprattutto il terzino Bruno Peres, vicino al passaggio al San Paolo. Fuori dalla lista anche ...

Calciomercato - Roma-Alisson : patto sul prezzo : ROMA - Monchi avvistato a Madrid . Apriti cielo, via al tam tam: è andato a vendere Alisson. Nulla di tutto questo. Monchi , che è spagnolo e quindi da quelle parti è piuttosto conosciuto, era stato ...

FLORENZI ALL'INTER/ Calciomercato - rinnovo o addio : la Roma fissa il prezzo : Continua la caccia al terzino destro dell'Inter, il primo nome è quello di FLORENZI. L'esterno della Roma, se non firma il rinnovo del contratto, viene messo sul mercato(Pubblicato il Wed, 04 Jul 2018 12:37:00 GMT)

Calciomercato Milan - Romagnoli resta? : ... Mourinho ha spostato le sue attenzioni dall'altra parte di Milano: l'allenatore portoghese vuole Alessio Romagnoli e il Manchester United, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, avrebbe ...

Calciomercato Roma : Ziyech - il tempo stringe : Leggi l'articolo completo sull'edizione odierna del Corriere dello Sport Roma, Alisson potrebbe rimanere Tutto sulla Roma Nainggolan saluta tutti a Trigoria

Calciomercato Milan - ritorno di fiamma per un ex Roma : Fassone e Mirabelli puntano un big per il centrocampo : Il club rossonero ha messo in cima alla lista per il centrocampo Leandro Paredes, profilo già seguito in passato dal Milan Il Milan fa sul serio per Leandro Paredes, il club rossonero ha messo in cima alla lista per il centrocampo il giocatore dello Zenit San Pietroburgo. LaPresse/Jennifer Lorenzini Contatti avviati con gli agenti del calciatore, un confronto utile per capire i costi dell’operazione e la fattibilità di una trattativa ...

Ziyech alla Roma? / Calciomercato : l'affare sembrava fatto - ma ora diventa un rebus : Ziyech alla Roma? Calciomercato: l'affare sembrava fatto, ma ora diventa un vero rebus. Dal Marocco sono convinti che sia pronto l'annuncio con una cessione a 30 milioni di euro.(Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 21:33:00 GMT)

Calciomercato - Nainggolan saluta lo staff della Roma a Trigoria : 'Mi mancherete tutti' : Radja Nainggolan ha pubblicato un video nelle storie Instagram nel quale saluta dall'interno degli spogliatoi di Trigoria: "Ragazzi, è stato un piacere. Mi mancherete tutti, vi voglio bene". Il ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Roma - duello con l’Inter per Pavard : Calciomercato Roma – Il Mondiale in Russia sta regalando grosse emozioni e colpi di scena, tanti calciatori si stanno mettendo in mostra ed in particolar modo una squadra che sta disputando una competizione ottima è sicuramente la Francia. Un grande protagonista fino al momento è stato il terzino destro Benjamin Pavard, autore di una rete fantastica che è risultata fondamentale per vittoria e qualificazione contro l’Argentina. ...

Mertens alla Roma? / Calciomercato : i giallorossi piombano sul belga del Napoli - ma la clausola è scaduta : Mertens alla Roma? Calciomercato: i giallorossi piombano sul belga del Napoli che ora è impegnato in nazionale al Mondiale. La clausola è scaduta, si deve trattare con Aurelio De Laurentiis.(Pubblicato il Sun, 01 Jul 2018 12:35:00 GMT)