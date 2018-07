Calciomercato Napoli | piace Santiago Arias del PSV | pronta un' offerta da 15 milioni

Calciomercato Napoli - la trattativa per Lainer non si sblocca : De Laurentiis ha già trovato l’alternativa : La società del presidente De Laurentiis è stanca di aspettare il Salisburgo per Lainer, così è pronta la prima offerta per Santiago Arias del Psv Il Napoli fa sul serio per Santiago Arias, il club del presidente De Laurentiis ha deciso di non aspettare più il Salisburgo per Lainer, cambiando obiettivo. Si tratta per il colombiano del Psv Eindhoven, già accostato a Inter e Juventus, che qualche settimana fa lo fece arrivare a Torino con un ...

LAINER AL NAPOLI/ Calciomercato - il Salisburgo cerca l'alternativa al terzino. Tra i due club gap minimo : LAINER al NAPOLI: l'affare di Calciomercato potrebbe chiudersi presto, il Salisburgo già in cerca del sostituto del terzino. Tra i due club il gap è minimo. (Pubblicato il Sat, 07 Jul 2018 11:20:00 GMT)

Colpi shock di Juventus e Napoli - il Calciomercato in Serie A è caldissimo : Genoa e Samp show - innesti per Toro - Milan - Lazio e Fiorentina : 1/21 Atalanta ...

Benzema al Napoli? / Calciomercato - gli azzurri provano il colpo ma Cr7 rallenta tutto? : Benzema al Napoli? Calciomercato: gli azzurri provano il colpo ma Cristiano Ronaldo rallenta tutto? L'attaccante francese potrebbe lasciare Madrid anche se il portoghese...(Pubblicato il Fri, 06 Jul 2018 19:16:00 GMT)

Calciomercato folle - il Napoli risponde alla Juventus : pazzesco colpo in arrivo dal PSG : Dopo Cristiano Ronaldo, in Italia arriva un altro grande campione: il Napoli vicino a Di Maria Non solo Cristiano Ronaldo-Juventus: il Calciomercato sembra come impazzito, in positivo. L’Italia va a caccia di big d’eccezione per una Serie A 2018-19 che si prospetta ricca di spettacolo. Mentre tutti i tifosi bianconeri attendono con ansia l’ufficialità di Cristiano Ronaldo alla Juventus, a Napoli, i tifosi azzurri sognano ...

Calciomercato - il Napoli risponde alla Juventus : De Laurentiis piazza il colpo Di Maria : Con il probabilissimo arrivo alla Juventus di Cristiano Ronaldo, il Napoli di De Laurentiis hanno piazzato un colpo di mercato sensazionale. Con un blitz proprio in questi minuti i partenopei hanno piazzato il colpo Angel Di Maria dal Psg. Ad ora non sono noti nè le cifre dell’affare e nè il compenso al forte argentino. Di Maria, 30 anni, forte talento ed ex Real Madrid, è reduce dal Mondiale deludente dell’Argentina di ...

Calciomercato Napoli - ufficiali tre operazioni [NOMI - FOTO e DETTAGLI] : 1/3 FOTO Twitter Napoli ...

Calciomercato LIVE - tutte le trattative di giovedì 5 luglio in DIRETTA : Juventus-Cristiano Ronaldo - vertice tra Agnelli e Marotta. Ruiz ufficializzato dal Napoli : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI IERI 4 luglio Buongiorno agli appassionati di calcio: giovedì 5 luglio dedicato alla nostra DIRETTA LIVE di OASport sul Calciomercato. Aggiornamenti minuto per minuto di tutte le trattative in bilico e tutti gli affari conclusi tra i migliori club italiani ed esteri con notizie, indiscrezioni, anticipazioni per non perdere nemmeno una mossa della propria squadra del cuore in vista della stagione che va ad ...

Calciomercato - il Napoli “bussa” alla porta dell’Atalanta : Napoli alle prese con diverse trattative di Calciomercato, dopo l’arrivo di Ruiz di questo pomeriggio, si lavora per la difesa Il Napoli, perso Maggio, è alla ricerca di un terzino destro che possa alternarsi con Hysaj. La trattativa con Lainer dello Strasburgo, va a dir poco a rilento, tanto da far spazientire il patron partenopeo De Laurentiis. Il Napoli si sta dunque guardando attorno alla ricerca di valide alternative, una delle ...

Calciomercato Napoli - pagata la clausola al Real Betis : ufficiale l'arrivo di Fabian Ruiz : Fabian Ruiz è ufficialmente un giocatore del Napoli , il club azzurro ha pagato la clausola di 30 milioni al Real Betis e ha comunicato l'ingaggio del centrocampista spagnolo con una nota apparsa sul ...

Calciomercato Napoli - Ufficiale la cessione di Giaccherini al Chievo : Il NAPOLI ha ufficializzato la cessione di Emanuele Giaccherini a titolo definitivo al Chievo . L'ex esterno della Nazionale era passato nello scorso mese di gennaio in prestito dagli azzurri ai ...

Calciomercato Torino - Izzo : 'Mazzarri a Napoli mi comprò le scarpe. Derby con CR7? Sarebbe bello' : "La presenza di Walter Mazzarri e Giuseppe Santoro ha influito, mi hanno voluto a tutti i costi ed è stata una cosa importante " ha dichiarato a Sky Sport - Prima ero un ragazzino, ora sono padre di ...

Calciomercato Napoli - oggi le visite mediche di Meret : L'accordo è totale e l'affare ormai chiuso, il Napoli si prepara ad accogliere il suo nuovo portiere. Sarà Alex Meret, classe '97 di proprietà dell'Udinese ma nelle ultime due stagioni alla Spal, a ...

Fabian Ruiz al Napoli / Calciomercato - visite mediche effettuate dal centrocampista spagnolo : Fabian Ruiz al Napoli, Calciomercato: visite mediche effettuate dal centrocampista che arriva dal Betis Siviglia per sostituire Jorginho partito verso il Manchester City di Guardiola.(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 19:10:00 GMT)