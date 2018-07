Calciomercato Napoli | la trattativa per Lainer non si sblocca | De Laurentiis ha già

LAINER AL NAPOLI/ Calciomercato - il Salisburgo cerca l'alternativa al terzino. Tra i due club gap minimo : LAINER al NAPOLI: l'affare di Calciomercato potrebbe chiudersi presto, il Salisburgo già in cerca del sostituto del terzino. Tra i due club il gap è minimo. (Pubblicato il Sat, 07 Jul 2018 11:20:00 GMT)

Benzema al Napoli? / Calciomercato - gli azzurri provano il colpo ma Cr7 rallenta tutto? : Benzema al Napoli? Calciomercato: gli azzurri provano il colpo ma Cristiano Ronaldo rallenta tutto? L'attaccante francese potrebbe lasciare Madrid anche se il portoghese...(Pubblicato il Fri, 06 Jul 2018 19:16:00 GMT)

Calciomercato folle - il Napoli risponde alla Juventus : pazzesco colpo in arrivo dal PSG : Dopo Cristiano Ronaldo, in Italia arriva un altro grande campione: il Napoli vicino a Di Maria Non solo Cristiano Ronaldo-Juventus: il Calciomercato sembra come impazzito, in positivo. L’Italia va a caccia di big d’eccezione per una Serie A 2018-19 che si prospetta ricca di spettacolo. Mentre tutti i tifosi bianconeri attendono con ansia l’ufficialità di Cristiano Ronaldo alla Juventus, a Napoli, i tifosi azzurri sognano ...

Calciomercato - il Napoli risponde alla Juventus : De Laurentiis piazza il colpo Di Maria : Con il probabilissimo arrivo alla Juventus di Cristiano Ronaldo, il Napoli di De Laurentiis hanno piazzato un colpo di mercato sensazionale. Con un blitz proprio in questi minuti i partenopei hanno piazzato il colpo Angel Di Maria dal Psg. Ad ora non sono noti nè le cifre dell’affare e nè il compenso al forte argentino. Di Maria, 30 anni, forte talento ed ex Real Madrid, è reduce dal Mondiale deludente dell’Argentina di ...

Calciomercato LIVE - tutte le trattative di giovedì 5 luglio in DIRETTA : Juventus-Cristiano Ronaldo - vertice tra Agnelli e Marotta. Ruiz ufficializzato dal Napoli : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI IERI 4 luglio Buongiorno agli appassionati di calcio: giovedì 5 luglio dedicato alla nostra DIRETTA LIVE di OASport sul Calciomercato. Aggiornamenti minuto per minuto di tutte le trattative in bilico e tutti gli affari conclusi tra i migliori club italiani ed esteri con notizie, indiscrezioni, anticipazioni per non perdere nemmeno una mossa della propria squadra del cuore in vista della stagione che va ad ...

Calciomercato - il Napoli “bussa” alla porta dell’Atalanta : Napoli alle prese con diverse trattative di Calciomercato, dopo l’arrivo di Ruiz di questo pomeriggio, si lavora per la difesa Il Napoli, perso Maggio, è alla ricerca di un terzino destro che possa alternarsi con Hysaj. La trattativa con Lainer dello Strasburgo, va a dir poco a rilento, tanto da far spazientire il patron partenopeo De Laurentiis. Il Napoli si sta dunque guardando attorno alla ricerca di valide alternative, una delle ...

Calciomercato Napoli - pagata la clausola al Real Betis : ufficiale l'arrivo di Fabian Ruiz : Fabian Ruiz è ufficialmente un giocatore del Napoli , il club azzurro ha pagato la clausola di 30 milioni al Real Betis e ha comunicato l'ingaggio del centrocampista spagnolo con una nota apparsa sul ...

Calciomercato Napoli - Ufficiale la cessione di Giaccherini al Chievo : Il NAPOLI ha ufficializzato la cessione di Emanuele Giaccherini a titolo definitivo al Chievo . L'ex esterno della Nazionale era passato nello scorso mese di gennaio in prestito dagli azzurri ai ...

Calciomercato Torino - Izzo : 'Mazzarri a Napoli mi comprò le scarpe. Derby con CR7? Sarebbe bello' : "La presenza di Walter Mazzarri e Giuseppe Santoro ha influito, mi hanno voluto a tutti i costi ed è stata una cosa importante " ha dichiarato a Sky Sport - Prima ero un ragazzino, ora sono padre di ...

Calciomercato Napoli - oggi le visite mediche di Meret : L'accordo è totale e l'affare ormai chiuso, il Napoli si prepara ad accogliere il suo nuovo portiere. Sarà Alex Meret, classe '97 di proprietà dell'Udinese ma nelle ultime due stagioni alla Spal, a ...

Fabian Ruiz al Napoli / Calciomercato - visite mediche effettuate dal centrocampista spagnolo : Fabian Ruiz al Napoli, Calciomercato: visite mediche effettuate dal centrocampista che arriva dal Betis Siviglia per sostituire Jorginho partito verso il Manchester City di Guardiola.

Calciomercato Napoli - Fabian Ruiz in arrivo in Italia : nel pomeriggio di oggi le visite mediche : Il centrocampista spagnolo è in arrivo in Italia, sbarcherà a Roma nel pomeriggio e poi svolgerà le visite mediche con il club azzurro Giornata di visite mediche in casa Napoli, si è sbloccata infatti la trattativa per Fabian Ruiz. Il calciatore è in viaggio verso l’Italia, sbarcherà a Roma e sosterrà i test fisici a Villa Stuart prima di firmare il contratto che lo legherà alla società del presidente De Laurentiis. A sottoporsi alle ...