Calciomercato Juve | retroscena Ronaldo | offerta dalla Cina | rifiutato ingaggio da 100

Calciomercato - Cristiano Ronaldo alla Juve : altro indizio dal profilo Weibo dei bianconeri? IL VIDEO : Prima il sito di intimo di Cristiano Ronaldo. Poi Weibo, il social network più diffuso in Cina. Numeri altissimi quelli che la piattaforma registra ogni giorno, soltanto leggermente inferiori a quelli ...

Calciomercato Juve : CR7 sarebbe atteso a Torino martedì 10 luglio : La Juventus in questa sessione di mercato estivo sembra voler aumentare in modo sostanziale il livello della rosa che, peraltro, è gia' eccelso. La dirigenza bianconera è pronta per mettere a segno il colpo del secolo, l'obiettivo numero uno è infatti portare a Vinovo il cinque volte pallone d'oro Cristiano Ronaldo [VIDEO]che subito dopo la finale di Champions League, Liverpool - Real Madrid, aveva espresso la sua volonta' di lasciare i blancos. ...

Calciomercato - Cristiano Ronaldo alla Juve : per il sì Perez aspetta solo che CR7 si esponga : "Se CR7 andrà via dal Real sarà eternamente grato al club, al presidente, allo staff medico e a tutti i madridisti del mondo. Se questo succederà, sarà per una nuova brillante tappa della sua ...

Paulinho alla Juventus? / Calciomercato : il brasiliano apre all'addio al Barcellona - ma dalla Cina... : Paulinho alla Juventus? Calciomercato: il brasiliano apre all'addio al Barcellona, ma dalla Cina arriva l'offerta del Guangzhou che vuole riprendere il brasiliano...(Pubblicato il Sat, 07 Jul 2018 11:30:00 GMT)

Calciomercato LIVE - tutte le trattative di sabato 7 luglio : Juventus-Cristiano Ronaldo si lavora ai dettagli - Balotelli verso Marsiglia : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI IERI 6 luglio Buongiorno agli appassionati di calcio: sabato 7 luglio dedicato alla nostra DIRETTA LIVE di OASport sul Calciomercato. Aggiornamenti minuto per minuto di tutte le trattative in bilico e tutti gli affari conclusi tra i migliori club italiani ed esteri con notizie, indiscrezioni, anticipazioni per non perdere nemmeno una mossa della propria squadra del cuore in vista della stagione che va ad ...

Colpi shock di Juventus e Napoli - il Calciomercato in Serie A è caldissimo : Genoa e Samp show - innesti per Toro - Milan - Lazio e Fiorentina : 1/21 Atalanta ...

Calciomercato Juventus - Cristiano Ronaldo non è atteso nè oggi nè domani : Al momento però, secondo 'La Gazzetta dello Sport', Perez non sembra disposto ad accontentare CR7 e sosterrebbe che lo 'sconto' sulla clausola da 1 miliardo sia scaduto lo scorso 15 giugno . L'...

Calciomercato folle - il Napoli risponde alla Juventus : pazzesco colpo in arrivo dal PSG : Dopo Cristiano Ronaldo, in Italia arriva un altro grande campione: il Napoli vicino a Di Maria Non solo Cristiano Ronaldo-Juventus: il Calciomercato sembra come impazzito, in positivo. L’Italia va a caccia di big d’eccezione per una Serie A 2018-19 che si prospetta ricca di spettacolo. Mentre tutti i tifosi bianconeri attendono con ansia l’ufficialità di Cristiano Ronaldo alla Juventus, a Napoli, i tifosi azzurri sognano ...

Calciomercato : Cristiano Ronaldo sarebbe ad un passo dalla Juventus : La notizia che sta sconvolgendo il Calciomercato italiano ed internazionale negli ultimi giorni sembra sempre più vicina a concretizzarsi. Le indiscrezioni trapelano ormai da parecchi giorni, oggi sono parecchi gli organi di stampa spagnoli ed italiani che danno ormai per certo il trasferimento di Cristiano Ronaldo dal Real Madrid alla Juventus. Il giocatore infatti, attualmente in vacanza ad Ibiza, avrebbe accettato il contratto offertogli dal ...

Calciomercato LIVE - tutte le trattative di venerdì 6 luglio in DIRETTA : ore decisive per l’affare Cristiano Ronaldo alla Juventus : Buongiorno agli appassionati di calcio: venerdì 6 luglio dedicato alla nostra DIRETTA LIVE di OASport sul Calciomercato. Aggiornamenti minuto per minuto di tutte le trattative in bilico e tutti gli affari conclusi tra i migliori club italiani ed esteri con notizie, indiscrezioni, anticipazioni per non perdere nemmeno una mossa della propria squadra del cuore in vista della stagione che va ad iniziare per un mercato che sarà fortemente ...

Calciomercato Juventus - Cristiano Ronaldo : le ultimissime : Il 'Corriere dello Sport' pone l'attenzione su Florentino Perez, descritto come un 'leone in gabbia' perché sorpreso dal doppio addio di Zidane e Ronaldo dopo la terza Champions League consecutiva. ...

Dybala via dalla Juventus? / Calciomercato - bianconeri su Cr7 e il Liverpool ci prova per la Joya : Dybala via dalla Juventus? Calciomercato: i bianconeri sono concentrati sul possibile arrivo a Torino di Cristiano Ronaldo, il Liverpool prova allora a prendere la Joya. (Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 23:40:00 GMT)