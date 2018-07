Calciomercato | dalla Spagna | il Real Madrid punta Hazard per sostituire Cristiano Ronaldo

Calciomercato Juve - retroscena Ronaldo : offerta dalla Cina - rifiutato ingaggio da 100 milioni : La trattativa che potrebbe portare Cristiano Ronaldo alla Juve è entrata ufficialmente nella sua fase più calda. Quella in cui tutti i tasselli devono andare al loro posto perchè si possa arrivare ...

Calciomercato Sambenedettese - ecco Kernezo dalla Sangiovannese : SAN BENEDETTO DEL TRONTO - Colpo in prospettiva della Sanbenedettese : la compagine rossoblu ha infatti messo sotto contratto fino al 2021 l'ala sinistra Gabriele Kernezo . Il fiorentino è cresciuto ...

Paulinho alla Juventus? / Calciomercato : il brasiliano apre all'addio al Barcellona - ma dalla Cina... : Paulinho alla Juventus? Calciomercato: il brasiliano apre all'addio al Barcellona, ma dalla Cina arriva l'offerta del Guangzhou che vuole riprendere il brasiliano...(Pubblicato il Sat, 07 Jul 2018 11:30:00 GMT)

Calciomercato Salernitana - Palumbo in prestito dalla Sampdoria : SALERNO - Un'entrata e un'uscita, per il mercato della Salernitana . Il club campano ha infatti annunciato "di aver raggiunto l'accordo con l'U.C. Sampdoria per il trasferimento a titolo temporaneo ...

Calciomercato : Cristiano Ronaldo sarebbe ad un passo dalla Juventus : La notizia che sta sconvolgendo il Calciomercato italiano ed internazionale negli ultimi giorni sembra sempre più vicina a concretizzarsi. Le indiscrezioni trapelano ormai da parecchi giorni, oggi sono parecchi gli organi di stampa spagnoli ed italiani che danno ormai per certo il trasferimento di Cristiano Ronaldo dal Real Madrid alla Juventus. Il giocatore infatti, attualmente in vacanza ad Ibiza, avrebbe accettato il contratto offertogli dal ...

Dybala via dalla Juventus? / Calciomercato - bianconeri su Cr7 e il Liverpool ci prova per la Joya : Dybala via dalla Juventus? Calciomercato: i bianconeri sono concentrati sul possibile arrivo a Torino di Cristiano Ronaldo, il Liverpool prova allora a prendere la Joya. (Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 23:40:00 GMT)

Calciomercato Balotelli - proposta choc dalla Cina : offerti 30 milioni a stagione : Mario Balotelli è ancora in attesa: il suo futuro è pronto a decidersi. L'attaccante della Nazionale è destinato a lasciare il Nizza in questa finestra di Calciomercato, per cominciare una nuova ...

Calciomercato - offerta mostruosa dalla Cina per Balotelli : Contratto da 30 milioni di euro a stagione: Super Mario dice no . p> Calciomercato Balotelli Cina/ La Cina tenta Mario Balotelli : come riferito da 'Sky Sport', un club cinese ha offerto all'attaccante italiano un contratto da 30 milioni di euro. Una cifra esagerata che però Super Mario ha deciso di rifiutare. Per non perdere il posto in Nazionale, ...

Calciomercato LIVE - tutte le trattative di martedì 3 luglio in DIRETTA : bomba dalla Spagna - Ronaldo alla Juventus? : Buongiorno agli appassionati di calcio: martedì 3 luglio dedicato alla nostra DIRETTA LIVE di OASport sul Calciomercato. Aggiornamenti minuto per minuto di tutte le trattative in bilico e tutti gli affari conclusi tra i migliori club italiani ed esteri con notizie, indiscrezioni, anticipazioni per non perdere nemmeno una mossa della propria squadra del cuore in vista della stagione che va ad iniziare per un mercato che sarà fortemente ...

Calciomercato – La clamorosa indiscrezione dalla Spagna : la Juventus vuole Cristiano Ronaldo - c’è già la prima offerta : Cristiano Ronaldo alla Juventus: dalla Spagna i clamorosi dettagli dell’operazione, c’è già l’offerta della società bianconera-- Cristiano Ronaldo è l’uomo più desiderato del momento, dalle donne sì, ma soprattutto dalle squadre di calcio che lo vorrebbero con sè dopo che ha fatto intendere di voler cambiare team, al termine della finale di Champions League. Il calciatore portoghese sembra quindi pronto a dire addio al Real Madrid e, ...

Calciomercato Genoa - ufficiale : ecco Marchetti dalla Lazio : GENOVA - Federico Marchetti è il nuovo portiere del Genoa . Lo comunica la società rossoblu, dopo che l'estremo difensore a giugno aveva effettuato le visite mediche. Il classe '83 proviene dalla ...

Calciomercato Udinese - preso Mandragora dalla Juventus : Rinforzo importante per l'Udinese, che si regala Rolando Mandragora per il suo centrocampo. La società bianconera ha chiuso per l'arrivo del calciatore classe 1997, autore di una bellissima stagione ...

Calciomercato Reggina - ufficiale : Ciavattini dalla Roma : REGGIO CALABRIA - Il difensore classe 1998 Stefano Ciavattini è un giocatore della Reggina. Lo ha reso noto il club calabrese attraverso la seguente nota: "La Reggina 1914 comunica di aver raggiunto l'...

Calciomercato - dalla Spagna : 'Il Siviglia ha chiesto Kalinic' : ROMA - I dirigenti del Siviglia vogliono accontentare l'allenatore Pablo Machín , che ha chiesto di ingaggiare Nikola Kalinic per il centro dell'attacco, ma il Milan ha chiesto al club andaluso almeno ...