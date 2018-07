Buon viaggio Carletto mio adorato Carlo Verdone piange così la scomparsa di

Ravello invita all'estate in Costiera : viaggio nella Campania felix tra note di musica - danza e Buongusto : Incantevole. Soprattutto durante il "suo" festival, ogni estate da 66 anni, a partire dalla fine di giugno e per un bel pezzo d'estate. Ecco Ravello, la piccola Salisburgo d'Italia, un luogo senza tempo sospeso tra mare e cielo in Costiera Amalfitana, meta abituale di un turismo colto e raffinato, incastonata come una perla a 350 metri d'altezza fra le colline dell'entroterra e il Tirreno, prodiga di monumenti e ville storiche. L'orizzonte dal ...