Buon compleanno Sir Ringo Starr

(Di domenica 8 luglio 2018) Dal passato non si scappa, se sei stato un Beatle lo sarai per sempre, anche perché ci saranno gli altri a ricordartelo. Questo Sirlo sa benissimo ed oggi, nel giorno del suo 78°, il passato ritornera' prepotentemente tra i suoi mille ricordi per riportarlo indietro a quei formidabili anni '60, quando i Fab Four scrissero una delle pagine più belle e longeve della storia della musica internazionale. Le date italiane del suo tour europeo Dunque, sono 78 primavere, ma lo storico componente dei Beatles sembra davvero non sentirle. Dopo sette anni,e la sua All Star Band sono in tournée in Europa per promuovere il nuovo disco, Give more love, uscito quest'anno e prodotto dallo stesso. Il tour tocchera' anche l'Italia con le date dell'8-9-11 luglio, rispettivamente a Lucca Summer Festival, Marostica Piazza Castello e Roma Auditorium parco ...