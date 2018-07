tuttosport

: #Parma, preso #BrunoAlves Il portoghese torna in #SerieA dopo l'esperienza al Cagliari?? - DiMarzio : #Parma, preso #BrunoAlves Il portoghese torna in #SerieA dopo l'esperienza al Cagliari?? - DarioSG77 : RT @juventusfcIT: Bruno Alves benedice Ronaldo: «Vincerà anche con la Juventus» - juventusfcIT : Bruno Alves benedice Ronaldo: «Vincerà anche con la Juventus» -

(Di domenica 8 luglio 2018) Faccio il tifo per lui, è un 'testimonial' del Portogallo nel mondo. Sono stato al suo fianco in tante battaglie per dodici anni e so quanto sia in grado di motivarsi e per questo è importante ...