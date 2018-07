Brexit | nuovo sondaggio | sorpasso Labour su Tory

Corteo a Londra : nuovo voto su Brexit : 22.40 Decine di migliaia di persone sono scese in piazza a Londra per chiedere un voto sulle condizioni definitive di uscita della Gran Bretagna dall'Unione europea, in corso di negoziato a Bruxelles. Almeno 100mila in Corteo . La manifestazione, organizzata da 'People's Vote', segna l'inizio di una campagna estiva il cui obiettivo è ottenere una nuova consultazione popolare sulla Brexit ,a due anni dal referendum. Il 48% dei britannici è ...

Brexit - a Londra 100mila persone in strada per chiedere un nuovo referendum : Centomila persone in strada per chiedere che quando le trattative con Bruxelles si saranno concluse, con o senza un accordo, si dia al popolo del Regno Unito l’ultima parola in un secondo referendum in cui decidere se lasciare o meno l’Unione Europea. Migliaia di bandiere azzurro-stellate dell’Ue, accanto ad altrettante ‘Union Jack’, hanno festosamente invaso il centro di Londra, colorando una grande manifestazione anti-Brexit, ...