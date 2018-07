: Brasile, 'liberate Lula'. Ma un giudice ferma la scarcerazione [news aggiornata alle 20:07] - repubblica : Brasile, 'liberate Lula'. Ma un giudice ferma la scarcerazione [news aggiornata alle 20:07] - Adnkronos : Brasile, giudice ordina scarcerazione di Lula - adamisam : RT @repubblica: Brasile, 'liberate Lula'. Ma un giudice ferma la scarcerazione [news aggiornata alle 20:07] -

Ancora un colpo di scena sul caso. Unbrasiliano del tribunale regionale di Porto Alegre ha ordinato il rilascio dell'ex presidente Ignacioda Silva, ma Joao Pedro Gebran Neto, il magistratoresponsabile delle inchieste anticorruzione note come "Lava Jato", ha bloccato l'ordinanza di scarcerazione. In carcere dal 7 aprile per corruzione e riciclaggio,, che guidò ildal 2003 al 2010, è accusato di aver ricevuto in dono una villa in cambio di favori per appalti pubblici.(Di domenica 8 luglio 2018)