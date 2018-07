Brasile | i calciatori sostengono Tite dopo l’eliminazione | il Ct verso la conferma

sportfair

(Di domenica 8 luglio 2018)potrebbe restare sulla panchina delanchela sconfitta contro il Belgio ai quarti di finale del Mondiale russo I giocatori brasiliani hanno appoggiato la decisione della loro federazione di offrire all’allenatoreun nuovo contrattoche la squadra è stata eliminata dalla Coppa del Mondo in Russia nei quarti di finale. “Ha fatto un lavoro incredibile”, ha detto il difensore Miranda. “Ha avuto una buona Coppa del Mondo con noi e non possiamo giudicare il lavoro di un allenatore in una partita, penso che dovrebbe rimanere, così la Selecao sarebbe sulla strada giusta”. I media brasiliani hanno riferito domenica che, 57 anni, aveva l’intenzione di accettare un nuovo contratto quadriennale da parte dell’associazione (CBF). Il suo accordo attuale sta per scadere e se accettasse il nuovo contratto, sarebbe solo il ...