Brasile | giudice | scarcerare Lula Ma è scontro tra tribunali

Brasile - giudice : Lula libero entro 1 ora : 22.15 Si inasprisce il braccio di ferro giudiziario sulla possibile scarcerazione di Luis Inacio Lula da Silva. Il giudice , Rogerio Favreto, di Porto Alegre che ha ordinato di liberare l'ex presidente ha ribadito la stessa ordinanza dando un'ora alla polizia di Curitiba per scarcerare Lula , dichiarando non valido lo stop alla sua decisione da parte del magistrato Joao Pedro Gebran Neto.In carcere dal 7 aprile, Lula è accusato di corruzione e ...

Brasile - giudice federale : no Lula libero : 20.30 Ancora un colpo di scena sul caso Lula. Un giudice brasiliano del tribunale regionale di Porto Alegre ha ordinato il rilascio dell'ex presidente Ignacio Lula da Silva, ma Joao Pedro Gebran Neto, il magistrato federale responsabile delle inchieste anticorruzione note come "Lava Jato", ha bloccato l'ordinanza di scarcerazione. In carcere dal 7 aprile per corruzione e riciclaggio, Lula, che guidò il Brasile dal 2003 al 2010, è accusato di ...