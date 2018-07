Brasile | giudice federale blocca la scarcerazione di Lula

Brasile - Corte d’Appello ordina scarcerazione dell’ex presidente Lula. Giudice federale si oppone : tutto bloccato : Scarcerate l’ex presidente Luis Inacio Lula da Silva. È quanto ordinato da una Corte d’Appello brasiliana in merito alla posizione dell’ex capo di Stato, in carcere da aprile per corruzione. Lula potrebbe essere liberato nelle prossime ore poiché la decisione dei giudici stabilisce che la liberazione debba avvenire “secondo il regime d’urgenza nella data di oggi, presentando questo ordine a qualsiasi autorità di polizia ...