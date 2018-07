Boxe | Valeria Imbrogno trionfa per DJ Fabo | che trionfo al Mondiale della Pace Turchi

oasport

(Di domenica 8 luglio 2018) Tantain Italia nel corso di questo caldo weekend estivo e lo spettacolo non è mancato. La donna più attesa erache non ha deluso le aspettative e ha vinto ilWBCper i pesi mosca. La milanese ha sconfitto l’ungherese Judith Hachbold: unmeritato per la 38enne che in molti conoscono perché era la compagna di DJ. La 38enne è salita sul ring proprio per il compianto compagno che lo scorso anno aveva deciso di intraprendere un percorso per l’eutanasia. Quello di Milano è stato l’ultimo matchcarriera per la. Al Principe ritornava sul ring anche Fabioche ha sì vinto ai punti ma ha dovuto faticare oltremodo per battere l’italo-marocchino Yassine Haachi, un mancino che può avere un buon futuro. All’Orange Futbol Club di Roma, invece, spazio al match tra Mauro Forte e il georgiano Levan ...