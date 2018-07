Bologna | non si apre il paracadute e si schianta al suolo | Alessio muore a 42 anni

Bologna - dal canale affiora un cadavere in putrefazione : “Non si riconosce neanche il sesso” : Un passante nota qualcosa in acqua nei pressi di un ponte: i sommozzatori recuperano un cadavere molto deteriorato, probabilmente a mollo da mesi. In attesa dell'autopsia si indaga a 360 gradi.Continua a leggere

Bologna - insulti choc a Salvini Il ministro : "Non ci fate paura" : Ancora una volta Salvini finisce nel mirino. Questa volta gli insulti al ministro degli Interni sono arrivati con una foto che da qualche giorno è contornata da scritte offensiove all'interno di un parcheggio a gestione Tper. A segnalare l'immagini con gli insulti al ministro degli Interni è stata la senatrice leghista e sottosegretario ai Beni Culturali, Lucia Borgonzoni. "È lì da almeno tre giorni, quindi mi chiedo se ci siano dei controlli", ...

Calciomercato - il Bologna non si ferma : attacco rivoluzionato : A Bologna è in atto una sorta di rivoluzione per quanto concerne il reparto offensivo, Inzaghi ha dato le sue direttive al ds Bigon Il Bologna ha individuato nell’attacco il reparto da puntellare maggiormente sul mercato, sopratutto dopo l’addio di Verdi. Dall’arrivo di Pippo Inzaghi, è infatti in atto una mini rivoluzione del reparto avanzato, con Falcinelli in arrivo in luogo di Di Francesco, ma non solo. Il prossimo ...

Baseball - Serie A1 2018 : l’UnipolSai Bologna non lascia scampo al Città di Nettuno : Ancora Unipolsai. Doppietta sul Città di Nettuno, di nuovo con sei punti di differenza. La Frigani-band concede il bis, con 7 punti segnati contro 1. Sei dei sette raccolti fra quarto e quinto inning. Per la capolista, quattro valide al 4° (solo homer di Marval per l’1 – 0, triplo da 2 punti di Vaglio), c’è uno Scotti che non argina il dopo-Frias. Poi, fra Flores e Lampe, il conto sul tabellone fa 7 a 0, con due valide ...

Bologna - i sindacati diffidano il Comune : "Non apra le scuole materne il 3 settembre" : Non si placa la guerra tra Comune e sindacati per l'estate delle scuole. Ieri Cgil, Cisl e Uil hanno inviato una lettera di diffida all'amministrazione intimandole di non aprire le materne il 3 ...

Bologna - non vuole sposarsi in Pakistan : 18enne picchiata da familiari : Bologna,non vuole sposarsi in Pakistan:18enne picchiata da familiari Bologna,non vuole sposarsi in Pakistan:18enne picchiata da familiari Continua a leggere L'articolo Bologna,non vuole sposarsi in Pakistan:18enne picchiata da familiari proviene da NewsGo.

Non vuole sposarsi in Pakistan : famiglia picchia 18enne/ Bologna - come Farah e Sana : indagati madre e fratelli : Bologna, non vuole sposarsi in Pakistan: la famiglia picchia e vessa una 18enne per aver scoperto una relazione con un italiano. come i casi di Sana e Farah, le ultime notizie(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 18:26:00 GMT)

Bologna - assessore pro migranti minacciato di morte su Facebook/ Foto di proiettili - Lepore : "Non fate paura" : Bologna, assessore pro migranti minacciato di morte su Facebook: la vicenda di Matteo Lepore ha sconvolto l'opinione pubblica, Foto con proiettili sul social network(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 21:51:00 GMT)

Demi Lovato : 5 buoni motivi per non perdersi il concerto di Bologna : Il 27 giugno si avvicina <3 The post Demi Lovato: 5 buoni motivi per non perdersi il concerto di Bologna appeared first on News Mtv Italia.

Bologna - Inzaghi è pronto : 'Non vedo l'ora di incontrare Simone' : Filippo Inzaghi è pronto . La serie A mancata col Venezia la ritrova a Bologna e il nuovo tecnico rossoblù si presenta alla stampa lanciando la sfida al fratello Simone: 'Spero di giocarci contro alla ...

Calciomercato Bologna - Inzaghi : «Non vedo l'ora di sfidare Simone» : Bologna - Dopo la firma sul contratto biennale , scatta il momento della presentazione di Pippo Inzaghi come nuovo allenatore del Bologna : 'Sarò contento a fine stagione se la mia società sarà ...

Basket - Daniel Hackett : “Voglio rimanere all’estero - non so se al Bamberg. Non andrò a Bologna” : Daniel Hackett si è raccontato a “La Gazzetta dello Sport” in una lunga intervista, nella quale ha parlato del suo futuro. Il cestista italiano ha detto di voler restare all’estero, anche se non è certo della sua permanenza al Bamberg. Allontanate, allo stesso tempo, le voci di un suo trasferimento a Bologna. Sul suo futuro club, Hackett ha infatti dichiarato: “Uscendo in semifinale col Bamberg, la squadra non si è ...

Inzaghi saluta il Venezia : 'Non vi dimenticherò mai'. Nel futuro il Bologna : Di certo avrebbe voluto annunciarlo con la promozione in serie A in tasca e una città in festa. La sconfitta di Palermo invece ha reso ancora un po' più amaro quello che era già certo ma che nessuno a ...

6 film da non perdere al festival delle biografie di Bologna : Così è per Renzo Piano , architetto italiano tra i più celebri al mondo, autore del Centre Pompidou di Parigi, dell'Auditorium Parco della Musica a Roma e degli edifici del New York Times. A ...