BLUE BLOODS 8 Anticipazioni 8 luglio | problemi per Danny

Torna BLUE BLOODS 8 su Rai2 - Erin è di nuovo nei guai? Anticipazioni 7 e 8 luglio : Continua Blue Bloods 8 su Rai2 nella serata crime di sabato. L'episodio in onda stasera, 7 luglio, porterà nuovamente guai a Erin. L'assistente procuratore distrettuale dovrà sistemare un caso di un uomo che potrebbe aver accusato ingiustamente. Già in passato la secondogenita di Frank aveva commesso errori del genere, costringendola a rivalutare il suo lavoro. Nel cast della serie, Tom Selleck nei panni del comandante del NYPD Frank, Donnie ...

Continua BLUE BLOODS 8 su Rai2 con Frank di nuovo contro il Sindaco - anticipazioni episodi 1° e 7 luglio : Prosegue senza sosta l'appuntamento con Blue Bloods 8 su Rai2. La serie procedural crime sulla famiglia di poliziotti Reagan Continua con l'ottava stagione inedita in Italia. Stasera, 1° luglio, è di scena il quinto dei ventidue episodi che compongono la stagione. Frank (interpretato da Tom Selleck) si troverà di nuovo contro il Sindaco Sutton e la sua nuova legge sulle carceri che sta provocando malcontento sopratutto tra le guardie. Più ...

BLUE BLOODS 8 su Rai2 - trame 30 giugno e 1° luglio : Danny e Baez insieme per un caso sospetto : Nuovo appuntamento con Blue Bloods 8 su Rai2 in seconda serata e in prima assoluta. Sabato 30 giugno, la rete manderà in onda un nuovo episodio inedito dell'ottava stagione, trasmessa sul network CBS tra il settembre 2017 e maggio 2018. La serie è già stata rinnovata per un nono capitolo che debutterà negli Stati Uniti in autunno. Questa stagione sarà fondamentale per delineare il rapporto tra Jamie ed Eddie, che nel finale regalerà ai fan ...

BLUE BLOODS 8/ Anticipazioni 30 giugno : l’arresto di Garrett in “Fuori dal nulla” : BLUE BLOODS 8, Anticipazioni 30 giugno: nel nuovo episodio, dal titolo 2Fuori dal nulla" e in onda alle 22.45 su Raidue, assisteremo all'arresto di Garrett.(Pubblicato il Sat, 30 Jun 2018 10:03:00 GMT)

BLUE BLOODS 8 su Rai 2 - come rivedere le puntate : Torna su Rai 2 la nuova stagione di Blue Bloods 8, la serie televisiva poliziesca con Tom Selleck e Donnie Wahlberg: ecco anticipazioni e cast E’ finalmente arrivata anche in Italia l’ottava stagione di Blue Bloods, la serie americana che ha fatto registrare dei veri e propri record di ascolti sul canale americano CBS. Ecco tutte le anticipazioni e il cast della serie che ha letteralmente conquistato l’America! Blue Bloods 8 ...

BLUE BLOODS 8 su Rai2 - anticipazioni 24 e 30 giugno con Whoopi Goldberg come guest star : La seconda serata si tinge di crime con Blue Bloods 8 su Rai2. Proseguono le vicende dei Reagan con l'ottava stagione in prima assoluta. Stasera, 24 giugno, andrà in onda l'episodio 8x03 con una guest star d'eccezione: l'attrice hollywoodiana Whoopi Goldberg. La programmazione di Blue Bloods resterà invariata e farà compagnia ai telespettatori di Rai2 per tutta l'estate - salvo variazioni dell'ultimo minuto. Nel cast della serie, Tom Selleck ...

In BLUE BLOODS 8 su Rai2 Frank contro il Sindaco Dutton - anticipazioni 23 e 24 giugno : Prosegue l'appuntamento con Blue Bloods 8 su Rai2. Nella seconda serata di sabato 23 giugno andrà in onda il secondo episodio dell'ottava stagione che vede Frank Reagan (interpretato da Tom Selleck) scontrarsi di nuovo con il Sindaco Dutton (la new entry Lorraine Bracco). Nell'episodio di domani sera, invece, grande guest star Whoopi Goldberg. L'emittente continuerà a trasmettere l'ottava stagione del police procedural con un doppio ...

Cast e personaggi di BLUE BLOODS 8 - al via su Rai2 il 17 giugno : un tragico addio nel primo episodio : Il Cast e personaggi di Blue Bloods 8 debuttano stasera, 17 giugno, in prima assoluta. Rai2 manderà in onda l'ottava stagione inedita in Italia del police drama, in onda negli Stati Uniti quest'anno. Gli attori principali restano i quattro protagonisti della famiglia Reagan. Tom Selleck è il comandante del NYPD Frank, Donnie Wahlberg interpreta il detective Danny, maggiore dei figli Reagan, Bridget Moynahan è la vice procuratrice Erin; Will ...

Finale di BLUE BLOODS 7 su Rai2 il 16 giugno - da domani al via l’8ª stagione : trama e anticipazioni : Nella seconda serata di Rai2 andrà in onda il Finale di Blue Bloods 7. Si conclude sabato 16 giugno la settima stagione del police drama, che ha accompagnato gli spettatori fino a quest'ultimo episodio. Trasmesso originariamente negli Stati Uniti il 5 maggio 2017, il Finale di stagione punterà gli occhi sul rapporto tra Jamie ed Eddie: riusciranno finalmente a definire la loro relazione? L'episodio segnerà profondamente anche Danny, non solo dal ...

Ultimi episodi di BLUE BLOODS 7 su Rai2 - anticipazioni 10 e 16 giugno : Erin e Anthony a caccia di hacker : Blue Bloods 7 su Rai2 è alle battute finali. Nella seconda serata del 10 giugno andrà infatti in onda il ventunesimo e penultimo episodio della settima stagione. Come vi avevamo già annunciato, dal 17 giugno la rete trasmetterà l'ottava stagione inedita in prima visione. L'appuntamento col police procedural dovrebbe successivamente proseguire per tutta l'estate, con la nona - in onda negli States su CBS da autunno - prevista per il prossimo anno ...

BLUE BLOODS 7 su Rai2 - anticipazioni 9 e 10 giugno : i Reagan tra droga e russi : Blue Bloods 7 su Rai2 è agli sgoccioli con gli ultimi episodi della settima stagione. Stasera, 9 giugno, la rete manderà in onda il ventesimo episodio, invece domani spetterà al ventunesimo nonché penultimo. Il police procedural è stato rinnovato per una nona stagione che arriverà negli Stati Uniti il prossimo autunno. Nel cast principale della serie, Tom Selleck nel ruolo di Frank Reagan, Donnie Wahlberg interpreta Danny Reagan, Bridget ...

BLUE BLOODS 7 su Rai2 - anticipazioni 3 e 9 giugno : Erin tra l’ex marito e un caso di droga : Continua Blue Bloods 7 su Rai2, con gli ultimi episodi della settima stagione in prima assoluta. Stasera, 3 giugno, l'emittente manderà in onda il diciannovesimo appuntamento - così come si legge sulla guida TV, in cui Erin sarà protagonista assoluta contro il suo ex marito Jack. La serie procedural è stata rinnovata da CBS per una nona stagione, attesa negli Stati Uniti il prossimo autunno. Si intitola "Amore perduto", l'episodio 7x19, di ...

BLUE BLOODS 7 su Rai2 - anticipazioni 2 e 3 giugno : Jamie e Eddie nel mirino della Disciplinare : Torna un nuovo appuntamento con Blue Bloods 7 su Rai2. In attesa dell'ottava stagione, che dovrebbe esserci già dal 17 giugno, stasera in seconda serata c'è un episodio inedito con la famiglia Reagan. La scorsa settimana vi avevamo annunciato la messa in onda dell'episodio "Amore perduto" del police procedural targato CBS, in realtà slittato a domani. Stasera, 2 giugno, ci sarà quindi il 7x18 "Un addio blu scuro", di cui la sinossi ...

BLUE BLOODS 8 in Italia a giugno? Primi dettagli sulla programmazione estiva di Rai2 : Mentre i telespettatori stanno seguendo gli ultimi episodi della settima stagione, molto presto arriverà anche Blue Bloods 8 in Italia. Dopo le prime voci, adesso sembra ufficiale. Le vicende della famiglia Reagan proseguirà nel mese di giugno con nuovi appuntamenti in prima assoluta. La data ufficiale della messa in onda è fissata per domenica 17 giugno, sempre su Rai2, la rete che da anni ospita il police procedural con Tom Selleck. Ancora ...