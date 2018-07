Bimbo di 5 anni si sente male in acqua e rischia di annegare : è grave : Malore in acqua, rischia di annegare un bambino di cinque anni, rianimato in spiaggia e trasportato d'urgenza al Salesi. L'allarme è scattato poco dopo le 11 e 30 in uno stabilimento di Marcelli di ...

Brasile - Bimbo di 2 anni costretto a mangiare da ciotola per cani : Viene dal Brasile il video che sta facendo rapidamente il giro del mondo e che provoca orrore e disgusto in chi in esso si è imbattuto. Si tratta delle immagini che vedono un bimbo di 2 anni , con difficoltà di apprendimento, obbligato, semplicemente per gioco e ...

Si ricovera per un intervento al naso - Valentina muore a 33 anni : lascia Bimbo di due anni : Valentina Carella è morta appena poche ore dopo il ricovero nel reparto di Otorinolangoiatria del Policlinico di Messina dove era giunta per un intervento chirurgico al setto nasale. La sua scomparsa ha lasciato nella disperazione i familiari che ora chiedono venga accertato quanto sia effettivamente accaduto e l’esatta dinamica dei fatti che hanno portato alla morte di Valentina.Continua a leggere

Madre lo affida al compagno - Bimbo di 2 anni muore per overdose da farmaco antidepressivo : Credendolo al sicuro aveva affidato al compagno la cosa più preziosa della sua vita, il figlioletto di appena 21 mesi, ma al suo ritorno lo aveva trovato senza vita. L'uomo aveva detto che era sfuggito al suo controllo cadendo nella vasca e annegando, ma l'inchiesta ha accertato che in realtà al bimbo era stato somministrato un potente farmaco.Continua a leggere

Scompare un Bimbo di tre anni : trovato annegato in un canale : Hanno sperato, pregato, cercato senza sosta quel figlio, che ieri mattina li faceva sorridere, mentre saltellava e giocava avanti e indietro tra casa e il giardino. Ma alla fine si sono dovuti ...

Bassano del Grappa - trovato morto nel canale Bimbo di tre anni. Era scomparso mentre giocava fuori casa : È stato trovato morto all'interno della roggia «Vica» a Rosà (Vicenza) il bambino di tre anni scomparso oggi a Bassano del Grappa. Secondo quanto si è...

Bimbo otto anni non vedente precipita dal balcone al Collatino : è gravissimo : Grave incidente al Collatino, un bambino di 8 anni italiano è precipitato da un balcone al terzo piano di un palazzo che affaccia su via Collatina all'altezza dei civico 49, alla periferia di Roma. Il ...

Bassano del Grappa - trovato morto nel canale Bimbo di tre anni. Era scomparso mentre giocava fuori casa : È stato trovato morto all'interno della roggia «Vica» a Rosà (Vicenza) il bambino di tre anni scomparso oggi mentre stava passeggiando con la madre ai margini di un...