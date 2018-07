Berlusconi | Dl Dignità | niente sconti

ilgiornale

(Di domenica 8 luglio 2018) "sul Dle avanti tutta sulla reintroduzione dei voucher". Silviocambia marcia e di concerto con il neo-vicepresidente Antonio Tajani dà il via libera a una azione critica più incisiva contro un provvedimento che se rimarrà invariato "renderà più rigido il mercato del lavoro, favorirà il lavoro nero e finirà per penalizzare i giovani".L"idea di fondo sarebbe quella di costruire un asse comune con il centrodestra nella sua "formazione tipo", quindi con Lega e Fratelli d"Italia, ma l"iniziativa parlamentare sarà portata - come dimostra la proposta di Mara Carfagna a favore delle Partite Iva - anche autonomamente. Forza Italia chiederà l"immediata reintroduzione dei voucher in agricoltura e turismo per favorire l"occupazione giovanile, sposando una linea cara al ministro Gian Marco Centinaio. E l"affondo verrà portato immediatamente perché secondo gli ...