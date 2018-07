Berlusconi | ' Decreto dignità è contro le aziende e scritto da chi non ha mai lavorato'

tgcom24.mediaset

: La lettera di Berlusconi: ‘Il decreto dignità punisce le imprese, ora più disoccupati’ - Corriere : La lettera di Berlusconi: ‘Il decreto dignità punisce le imprese, ora più disoccupati’ - mimmogammella2 : RT @MediasetTgcom24: Berlusconi: 'Decreto dignità contro aziende, ci opporremo' #berlusconi - MediasetTgcom24 : Berlusconi: 'Decreto dignità contro aziende, ci opporremo' #berlusconi -

(Di domenica 8 luglio 2018) Chi hailcerto non conosce l'economia reale come chi lavora e chi fa impresa. Un milione di contratti che stanno per essere rinnovati ora sono a rischio e per quasi la metà si tratta ...