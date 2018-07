Berlusconi alla battaglia dei voucher

Pier Silvio Berlusconi a TvBlog : inizio della prima serata dipende dalla RAI - pronti ad allinearci : Durante la conferenza stampa di presentazione dei palinsesti Mediaset 2018-2019, TvBlog ha posto tre domande a Pier Silvio Berlusconi. Due ve le abbiamo già dette nel post dedicato alla programmazione delle reti del Biscione. Alla terza, quella più importante, dedichiamo un post a parte, perché si parla di un problema che riguarda tutti i telespettatori italiani: l’inizio della prima serata in orari impensabili (le 21.35 di certi reality ...

Mediaset - Berlusconi : "I Mondiali? Un successone. Facciamo un pensierino alla Serie A" : Mondiali, progetti, Premium. Pier Silvio Berlusconi, vicepresidente Mediaset, illustra palinsesti per la prossima stagione e gongola per gli ascolti dei Mondiali in Russia, sfide come Inghilterra-...

Francesco - morto nel rogo di Messina per salvare il fratellino. Berlusconi scrive alla famiglia : «Ci aiuta a credere in un mondo migliore» : ...] ma Francesco ci ha dimostrato che i ragazzi italiani sono ben altro' ed è a partire da loro che 'dobbiamo tornare a credere in un mondo migliore'.

Francesco e Raniero : la vicinanza alla famiglia dalla città di Palermo e da Silvio Berlusconi : La cronaca ci racconta di episodi di violenza, di bullismo, di sopraffazioni messe in atto da giovanissimi, nelle scuole, nei confronti di insegnanti o di coetanei più deboli. Esiste anche questo, ...

Copasir e Vigilanza Rai - il Pd pronto alla guerra. Incontro con Forza Italia. Meloni : “Scandaloso - Berlusconi smentisca” : Il Pd è pronto a “scatenare un casino”, per usare le parole di un dirigente del partito sentito dall’agenzia LaPresse, se la maggioranza impedirà ai democratici di assumere la presidenza del Copasir, a beneficio di Fratelli d’Italia. Per questo ieri i capigruppo di Pd e Forza Italia si sono incontrati per definire un metodo in vista delle votazioni della prossima settimana, quando si comporranno le commissioni ...

Dalla consulta ai social : Berlusconi ora rinnova Forza Italia : Silvio Berlusconi, in una lettera aperta al Corriere della Sera, traccia il quadro della nuova Forza Italia e non risparmia critiche a Salvini e Di Maio che "non sa quello che vuole ma lo vuole subito"."Forza Italia - spiega - vuole risposte razionali e problemi complessi come l'oppressione fiscale, l'oppressione giudiziaria, l'oppressione burocratica, il debito pubblico, le povertà diffuse, l'immigrazione". L'ex premier sottolinea il fallimento ...

Conte e il baciamano alla first lady canadese : il confronto con Berlusconi e Renzi : I saluti ufficiali al G7: le differenze tra i tre ultimi presidenti del Consiglio impegnati nella medesima occasione

Da Berlusconi a Letta - da Renzi a Gentiloni : quando l'Italia non chiude alla Russia : ...del governo M5S-Lega di promuovere una revisione del sistema delle sanzioni comminate alla Russia dall'Unione europea all'indomani dell'invasione della Crimea si inserisce in un filone di politica ...

Berlusconi dietro Elliott o Li? Arrivano nuove smentite dalla famiglia : “che barzelletta” : Pier Silvio Berlusconi ha risposto a tono alle illazioni circolate attorno al presunto coinvolgimento del padre nella nuova proprietà targata Li “Mio padre dietro Elliott o Li? E’ una barzelletta che fa ridere, per non dire altro, ben peggio”. Così l’amministratore delegato di Mediaset Pier Silvio Berlusconi, rispondendo ai cronisti che gli chiedevano che cosa ne pensasse delle voci sul Milan. Su questo, avverte ...

"Famiglia è ogni tipo di amore" GF - la D'Urso contro Fontana. Video La riposta di Berlusconi alla Lega : ll Grande Fratello 2018 chiude con la vittoria del "Tarzan" di Viterbo Alberto Mezzetti. Ma il trionfo del "biondo capellone" è stato in parte oscurato da un episodio destinato a fare grande scalpore. Dopo il bacio di Veronica Satti, figlia di Bobby Solo, alla fidanzata e compagna di vita Valentina, Barbara D'Urso ha preso la parola Segui su affaritaliani.it

Berlusconi ribadisce il 'no' alla fiducia al governo Conte : Roma, 2 giu. , askanews, 'Noi rimaniamo coerenti e fedeli al voto del popolo di centro-destra e saremo perciò molto rigorosi nell'opporci a tutto quello che giudicheremo non positivo per l'Italia e ...

Governo - Berlusconi in un videomessaggio : “Formula contraddittoria e populista - voteremo no alla fiducia” : “La festa della Repubblica quest’anno cade in un momento particolarmente difficile, al termine della crisi politica e istituzionale più complessa dal dopoguerra che vede alla luce una formula di Governo inedita e anche contraddittoria, una formula di Governo non scelta dagli italiani con il voto e che deve conciliare valori e programmi diversi se non addirittura opposti, all’insegna del populismo”. Lo afferma ...

Berlusconi all'opposizione : "Voteremo no alla fiducia" : Roma - La fedeltà al popolo di centro-destra impone un "no" al governo Conte. Molto istituzuionale, Silvio Berlusconi sceglie un messaggio per la Festa della Repubblica per spiegare la scelta di non dare la fiducia. "Ci opporremo al pauperismo, al giustizialismo, ad ogni atto che metta in pericolo i conti pubblici, il ruolo internazionale del nostro Paese, il lavoro e il risparmio degli italiani, la nostra libertà". Per il leader di Forza Italia ...

Silvio Berlusconi/ “Voteremo no alla fiducia al Governo - un esecutivo non scelto dagli italiani” : Silvio Berlusconi, il messaggio per il 2 giugno, Festa della Repubblica: “Voteremo no alla fiducia al Governo, un esecutivo non scelto dagli italiani”. Le parole del leader di Forza Italia(Pubblicato il Sat, 02 Jun 2018 08:45:00 GMT)