Benigni su Salvini | Fa ridere Ma la sua nomina a ministro fa pensare

ilgiornale

: Da 'Il Giornale' - mbwManzoni : Da 'Il Giornale' - QuiNewsVersilia : #Benigni scherza su #Lega, #Cr7 e #Pd - NoiTv : Al Premio Satira con Roberto Benigni e il bacio tra Salvini e Di Maio - -

(Di domenica 8 luglio 2018) "La satira fae faè perfetto per la satira. Il suo nome fa. E la suafa". Intervenuto a Forte dei Marmi per ricevere un premio alla carriera, Robertoè salito sul palco di villa Bertelli per prendere in giro a modo suo i protagonisti della politica italiana. Tra le vittime della sua ironia, il più bersagliato è stato il segretario della Lega, Matteo, equiparato alla satira per la sua capacità di fare "". Termine utilizzato dal comico toscano con il chiaro intento di criticarne ladell'Interno.Pungente e caustico come sempre. Dopo avere ritirato il premio alla carriera "satira 2018", il regista de La vita è bella ha dedicato un monologo alla situazione politica italiana. All'inizio, Robertoha sbertucciato la cattiva abitudine degli italiani di salire sul carro del ...