Benevento | nigeriana aggredisce agenti di polizia

(Di domenica 8 luglio 2018) A, nella serata di ieri, si sono vissuti attimi di autentico terrore: una donna 27enne di origineha violentemente aggredito il custode notturno della Caritas diocesana del luogo. Non contenta, all"arrivo della, allertata dai presenti, la donna ha rivolto la propria violenza anche contro gli stessi.Per gli uomini della Squadra Volante della Questura di, coordinati dal Commissario Capo Andrea Monaco, riportare la situazione alla normalità non si è rivelata affatto una cosa semplice. Alcuni poliziotti, infatti, hanno subito morsi e graffi poiché, nel tentativo di identificare la 27enne, quest"ultima è andata incredibilmente in escandescenze.La situazione non è migliorata quando la donna si trovava all"interno della Questura diper ulteriori accertamenti. Qui, nel corso delle verifiche, ha tentato di sferrare una testata a uno degli ...