: #Belusconi:Dl dignità contro le aziende - CyberNewsH24 : #Belusconi:Dl dignità contro le aziende - TelevideoRai101 : Belusconi:Dl dignità contro le aziende -

"Con il cosiddetto Decretoil governo Conte-Di Maio-Salvini ha mostrato il suo vero volto. Questo forse è un bene,perchè apre gli occhi a quanti fino ad oggi si erano illusi, anche fra gli elettori di centro-destra.Ma è certamente un male per le imprese, per i lavoratori, per l'occupazione, per i veri e propri drammi sociali che l'Italia deve affrontare". Lo afferma Berlusconi in un intervento sul Corriere della Sera. "Quelle che il governo ha varato,sono norme che scontentano tutte le categorie produttive".(Di domenica 8 luglio 2018)