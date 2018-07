Belen Rodriguez | gaffe storica a “Balalaika” “L’Inghilterra ci ha rubato le Islas

Maurizio Costanzo bacchetta Balalaika e Belen Rodriguez : 'Programma poco tecnico' : Maurizio Costanzo sembra avere le idee chiare in merito al mezzo 'flop' di Balalaika; secondo il conduttore, infatti, dietro allo scarso interesse dei telespettatori nei confronti del programma che Canale 5 dedica ai Mondiali di Calcio ci sarebbe il cast non proprio azzeccato. Il parere del marito di Maria De Filippi, dunque, è che scegliendo di affidare questo format a persone poco competenti come Ilary Blasi [VIDEO] e Belen Rodriguez si è ...

Belen - che gelo con Iannone! La crisi tra la Rodriguez ed il fidanzato è sempre più nera : Belen Rodriguez ed Andrea Iannone di nuovo insieme, ma tra i due pare calato il gelo: la crisi tra la showgirl ed il pilota di MotoGp è sempre più nera Belen Rodriguez è impegnata in questo periodo nel programma calcistico ‘Balalaika‘. La meravigliosa showgirl, che si mostra all’interno della trasmissione non proprio competente nella materia calcistica, non ha però un ruolo secondario all’interno del programma. La ...

Belen Rodriguez a Balalaika - il commento di Maurizio Costanzo : Nella sua rubrica su Nuovo Maurizio Costanzo parla di Balalaika, la trasmissione di Canale5 presentata da Ilary Blasi e Nicola Savino, in onda subito dopo le partite del Mondiale di Calcio di Russia. Il conduttore ha espresso un giudizio negativo sul programma che non ha riscontrato il successo di share atteso, perdendosi spesso più nell'intrattenimento che nel commento post partita. E sulla presenza della showgirl Belen Rodriguez? Per il ...

GOSSIP/ Belen Rodriguez : aperitivo in città con Iannone - la Ambrosio e Adelaide De Martino : Cosa ci facevano Belen Rodriguez, Gilda Ambrosio, Adelaide De Martino e Andrea Iannone allo stesso tavolo? E' questa la domanda che si stanno facendo gli appassionati di GOSSIP da qualche ora, e più precisamente da quando il sito di Oggi ha pubblicato le foto esclusive del pomeriggio che l'argentina ha trascorso con amici a Milano. La showgirl, dunque, ha scelto di consumare un aperitivo in centro con il fidanzato pilota paparazzato mentre ...

Maurizio Costanzo boccia Belen Rodriguez a Balalaika : Belen Rodriguez a Balalaika: la critica di Maurizio Costanzo Circa un mese fa è iniziato il programma calcistico dedicato ai Mondiali 2018 Balalaika. A condurre la trasmissione in onda su Canale 5 c’è Nicola Savino, Ilary Blasi e Belen Rodriguez. Nonostante questo cast di presentatori di tutto rispetto, le prime puntate non sono andate benissimo, tanto che alla fine gli autori sono stati costretti a rivoluzionare il programma, accantonando ...

Jeremias Rodriguez e il rapimento di Belen/ Video - “Le hanno puntato una pistola in testa e tirato i capelli…” : Jeremias Rodriguez e il rapimento di Belen: “Le hanno puntato una pistola in testa e tirato i capelli…”, il terribile racconto a Casa Signorini, ecco il Video.(Pubblicato il Wed, 04 Jul 2018 16:14:00 GMT)

Belen Rodriguez sulla presunta crisi con Andrea Iannone : ‘Devo tirare il fiato’ : Confusa e felice recita una canzone di Carmen Consoli. Felice si suppone di sì, confusa sicuramente. E’ il ritratto di Belen Rodriguez fatto dal settimanale Oggi nel numero in edicola. La showgirl starebbe attraversando una fase non facile dal punto di vista sentimentale con Andrea Iannone, una situazione da cui sarebbe complicato uscire perché al momento non riuscirebbe a stare né con lui né senza di lui. A chi le chiede se la storia con ...

Belen Vs Nina Moric : la croata trascinata in tribunale dalla Rodriguez deve difendersi dalle accuse di diffamazione [GALLERY] : Belen Rodriguez e Nina Moric in tribunale per il processo di diffamazione a carico della modella croata ex moglie di Fabrizio Corona Belen Rodriguez fu definita da Nina Moric un ‘viado‘ e fu da quest’ultima accusata di camminare nuda davanti a suo figlio Carlos. Questi sono gli sproloqui della modella croata, riferiti al programma radiofonico ‘La Zanzara‘, per cui ieri l’ex moglie di Fabrizio Corona si è ...