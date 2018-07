Beach volley | Campionato Italiano 2018 Milano Debora Allegretti Annibalini | primo

Beach volley - World Tour 2018 Porec. Barboni/Costantini none sulla sabbia croata : Nono posto con un pizzico di rammarico per Arianna Barboni e Silvia Costantini nel torneo 1 Stella di Porec. Una sola vittoria al debutto per le azzurre contro le padrone di casa Cosic/Coric e poi due sconfitte “letali”, la prima delle quali lascia un po’ di amaro in bocca perchè arrivata al termine di una gara giocata non bene dalle azzurre contro una coppia, le greche Tsopoulou/Movavi sulla carta alla portata del binomio ...

Beach volley - World Tour 2018 Espinho. Rossi/Caminati fuori ai sedicesimi. Artacho/Clancy : Australia al potere : Non è un week end da ricordare, quello che sta per concludersi, per il Beach volley azzurro. L’ultima coppia italiana rimasta in corsa nel torneo 4 Stelle di Espinho saluta la compagnia molto presto e torna a casa con un 17mo posto che non può essere considerato soddisfacente. Marco Caminati ed Enrico Rossi escono di scena ai sedicesimi di finale, sconfitti piuttosto nettamente 2-0 (21-17, 21-18) dai cubani Nivaldo(Gonzalez e chiudono un ...

Beach volley - Campionato Italiano 2018 Milano. Domani le semifinali : Bonifazi e Ingrosso ci riprovano divisi - Toti/Allegretti per il primo sigillo : Una giornata pienissima di sfide con una formula spettacolare che rende ancora più interessante il grande appuntamento di Milano per la terza tappa del Campionato Italiano di Beach volley. Giornata di sorprese, di conferme e di spettacolo, in campo e anche fuori con tanti appassionati, al Castello Sforzesco e al Quanta Club, ad assistere alle sfide che hanno decretato gli otto semifinalisti che saranno in campo Domani dalle 8 (diretta Eurosport) ...

Beach Volley – Campionato Italiano : definite le semifinali della tappa di Milano : Alla tappa milanese del Campionato Italiano Assoluto di Beach Volley si sono decise le squadre partecipanti alle semifinali del torneo Emozioni dall’alba al tramonto a Milano per la terza tappa del Campionato Italiano Assoluto di Beach Volley: dopo una lunga giornata di sfide al Castello Sforzesco e sui campi del Quanta Club, sono stati definiti gli abbinamenti delle semifinali che domenica 8 luglio animeranno il campo centrale. Numeroso ...

Milano - voglia d'estate : una spiaggia a piazza Castello per il Beach volley : Lo scenario è assolutamente insolito, ma al tempo stesso più che suggestivo: il campionato italiano di beach volley passa per Milano, e colora piazza Castello. Tre giorni di sport e divertimento per tutti: le prime gare venerdì, le fasi finali domenica. Non è la prima volta che...

Beach volley - Campionato Italiano 2018 Milano. Da oggi il tabellone principale : Cicolari ok in qualificazione : Si rivede Greta Cicolari, un anno dopo, nel tabellone principale di una tappa del Campionato Italiano. Dopo l’esordio di Bibione, la olimpica di Londra 2012, centra l’ingresso in tabellone principale in coppia con la giovane Sofia Arcaini. Assieme a lei, nel torneo femminile, si qualificano Culiani/Lucà, quarte una settimana fa a Ostia e un’altra atleta che ha fatto la storia del Beach Italiano, Graziella Lo Re, in coppia con Tomaselli. In ...

Beach volley - World Tour 2018. Rossi/Caminati : ok - la rimonta è giusta! Ostacolo cubano nei sedicesimi : Chi di rimonta perisce, di rimonta ferisce. Marco Caminati ed Enrico Rossi invertono le parti e, dopo aver ceduto di rimonta nella semifinale del girone del torneo 4 stelle di Espinho ai messicani Virgen/Ontiveros, piazzano la rimonta vincente (2-1) nella finale per il terzo posto contro gli spagnoli Mesa/Garcia e restano nel torneo. Al limite del disastroso il primo set degli azzurri che vanno subito sotto nettamente e perdono 21-11. Nel ...

Beach volley – Il campionato italiano conquista Milano : i risultati delle qualificazioni : Beach Volley campionato italiano: i risultati delle qualificazioni di Milano Lo spettacolo del Beach Volley ha conquistato Milano: si è aperta oggi nel capoluogo lombardo la terza tappa del campionato italiano Assoluto, che proseguirà per tutto il fine settimana fino alle gare decisive di domenica 8 luglio. Sul campo centrale all’ombra del Castello Sforzesco e su altri 5 campi di gara (al Quanta Club Milano e al Paradise Beach di Sesto San ...

Beach volley - World Tour 2018 Porec. Barboni/Costantini partono col piede giusto. Nel pomeriggio per volare ai quarti! : Pronostico rispettato nel primo turno del torneo 1 Stella del World Tour di Porec in Croazia. Nella semifinale del gruppo preliminare l’unica coppia italiana al via, composta da Arianna Barboni e Silvia Costantini ha vinco 2-0 la sfida con le padrone di casa croate Cosic/Coric. Qualche problema per le azzurre nella prima parte di gara ma l’accelerazione alla fine del primo set frutta il 21-15, senza difficoltà, invece, il secondo ...

Beach volley - World Tour 2018 Espinho. Che rimonta i messicani : si complica la strada per Rossi/Caminati : Una rimonta bruciante, quella subita da Enrico Rossi e Marco Caminati nelle semifinali del girone preliminare del torneo 4 Stelle di Espinho che, al momento, non sta riservando grandi soddisfazioni all’Italia del Beach volley. Gli azzurri sembravano avviati verso una facile vittoria contro i messicani Virgen/Ontiveros, che si sono svegliati a metà del secondo set ribaltando una situazione che pareva quasi compromessa e vincendo 2-1. Nel ...