Basket femminile | Giorgia Sottana resta al Fenerbahce | si riforma la coppia con Cecilia

Basket femminile - Europei Under 20 : l’Italia a caccia del podio in un’edizione di alta qualità. Le azzurrine ai raggi X : Sta per cominciare la lunga trafila di campionati d’Europa e del Mondo per le nazionali giovanili maschili e femminili. Quest’anno, oltre ai classici Europei Under 20, Under 18 e Under 16 annuali, si giocano i Mondiali Under 17 maschili e femminili. L’Italia è presente in 7 manifestazioni su 8, mancando soltanto i Mondiali U17 maschili. L’Italia ospiterà gli Europei Under 18 femminili a Udine (ed è la quinta volta di fila ...

Basket – Europeo U20 femminile : domani l’esordio dell’Italia con la Slovacchia : Europeo U20 femminile, domani il via a Sopron (Ungheria). Le Azzurre all’esordio affrontano la Slovacchia (ore 19.45). Diretta della partita sulla pagina Facebook della FIP domani la Nazionale Under 20 femminile fa il suo esordio all’Europeo di categoria che si gioca a Sopron (Ungheria) dal 7 al 15 luglio. Le Azzurre scendono in campo alle 19.45 (diretta sulla pagina Facebook della FIP) per affrontare la Slovacchia, nel girone dell’Italia ...

Basket - Nazionale femminile : le convocate dell’Italia per il raduno di agosto e le amichevoli con Wake Forest - Francia e Israele : Sono state diramate dal settore agonistico della FIP le convocazioni delle giocatrici che, dall’11 agosto, si troveranno in raduno a Treviso e disputeranno più avanti alcune amichevoli contro la formazione universitaria di Wake Forest, contro la Francia e contro Israele. Questi i nominativi delle convocate: Olbis Andrè, Valeria Battisodo, Sabrina Cinili, Martina Crippa, Lorela Cubaj, Valeria De Pretto, Caterina Dotto, Francesca Dotto, ...

ItalBasket femminile - le convocate per il ritiro di Treviso : ROMA - Sta per alzarsi il sipario sull'estate della Nazionale di basket femminile del commissario tecnico Marco Crespi, che l'11 agosto inizierà a Treviso il proprio raduno. Sette giorni più tardi le ...

Basket - Eurolega femminile 2019 : il sorteggio dei gironi. Schio trova Ekaterinburg - il Fenerbahce di Zandalasini e Sottana nell’altro girone. Venezia-TTT Riga ai preliminari : Sono stati sorteggiati i gironi dell’Eurolega femminile 2018-2019, che partirà nel prossimo autunno. Una la rappresentante italiana certa, che poi è quella ormai storica: il Famila Schio campione d’Italia. Con parecchi elementi cambiati in quest’estate di mercato e Raffaella Masciadri alle porte della sua ultima stagione sportiva, il Famila affronterà il girone di Ekaterinburg, la formazione che ha vinto l’ultima edizione ...

Basket 3X3 femminile - l'Italia si qualifica agli Europei di Bucarest : Le azzurre hanno chiuso in testa il girone di qualificazione giocato ad Andorra e a settembre si giocheranno il titolo continentale a Bucarest

Basket 3X3 femminile - l'Italia qualificata alla Europe Cup : Sappiamo che a settembre dovremo essere pronti e che tutti ci aspettano anche perché siamo Campioni del Mondo. Dobbiamo quindi impegnarci e ancora migliorare, anche se per adesso ci godiamo questa ...

Basket 3×3 - Giochi del Mediterraneo 2018 : i convocati dell’Italia ai raggi X. Al femminile gruppo guidato da Policari - al maschile convocati in 8 per 4 posti : La FIP ha diramato a inizio settimana l’elenco dei convocati per il torneo 3×3 dei Giochi del Mediterraneo, indicando in modo specifico le formazioni come “Basket 3×3 under 23”: in effetti, nessuno dei convocati è nato prima del 1995. Partiamo dal femminile, dove sono state chiamate le seguenti atlete: Alessia Cabrini – Classe 1996, ha giocato l’ultima stagione a metà tra il Monaco Basket, in terza serie ...

Basket femminile - i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Europei 2019 tappa obbligata : La FIBA ha chiarito che dal prossimo anno verrà modificato il sistema di qualificazione alle Olimpiadi e ai Mondiali (ufficialmente Coppa del Mondo, ma sempre di quelli si tratta). Non ci saranno che due qualificazioni dirette per Tokyo 2020: col nuovo sistema, infatti, solo il Giappone e la Nazionale vincitrice dei venturi Mondiali 2018, che si svolgeranno in Spagna a settembre, saranno certamente qualificati. Gli altri 10 posti saranno ...

Basket – Nazionale femminile : terminato il raduno di Parma - tre amichevoli ad agosto : Nazionale A femminile, chiuso oggi il raduno di Parma. Ad agosto amichevoli con Wake Forest, Francia e Israele. EuroBasket Women Qualifiers, Italia-Svezia si giocherà a La Spezia Si è chiuso oggi pomeriggio a Parma il raduno della Nazionale femminile. Così coach Marco Crespi al termine dell’ultimo allenamento. “Quattro giorni di energia. Sul campo e fuori dal campo. Di bella energia. Passo dopo passo verso l’appuntamento così importante di ...

Lo sport italiano è sempre più donna. Basket 3×3 - calcio femminile - gli ori di PyeongChang : il cuore delle Sorelle d’Italia : Il 2018 è l’anno delle donne nello sport italiano. L’ennesima dimostrazione è arrivata oggi da Manila, nelle Filippine, dove l’Italia ha trionfato nei Mondiali femminili di Basket 3×3, nuova disciplina olimpica. Come se non bastasse, poi, qualche ora dopo, è toccato a Flavia Severin, nuova campionessa d’Europa di boxe nella categoria +81 kg. Due trionfi che si inseriscono perfettamente in un 2018 sempre più tinto di ...