Bari | dopo 50 anni chiude Baldassarre Motors Una dipendente su Facebook | ' Dov' è il mio

Bonafede : abbiamo smantellato la tendopoli al tribunale di Bari : Roma, 2 lug. , askanews, 'abbiamo tolto le tende'. Lo scrive su Facebook il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, allegando anche una foto. 'Ieri la Protezione civile ha smantellato la tendopoli ...

Via la tendopoli giudiziaria ma a Bari processi paralizzati : Le tende sono sparite, dopo circa un mese sono state smantellate. Ma l'emergenza rimane. Come annunciato nei giorni scorsi è stata eliminata la tendopoli giudiziaria allestita nel cortile del vecchio ...

Bari - smontata la tendopoli che ospitava le “aule” del Tribunale. Tutto fermo fino al 30 settembre : I processi nella tendopoli – tra caldo e zanzare- non ci saranno più. Sono state state smontate le strutture che per circa un mese sono state il simbolo visivo della situazione di emergenza che sta vivendo da fine maggio a questa parte la giurisdizione penale a Bari, costretta prima nelle tende a causa della inagibilità del Palagiustizia di via Nazariantz, a rischio crollo, e ora, in parte, a subire una sospensione. Già da una settimana, ...

Bari - dopo un mese smantellate le tende del Palagiustizia : processi penali ancora sospesi : Le tre tensostrutture erano state installate lo scorso 26 maggio per celebrare le udienze di rinvio dei processi penali senza detenuti, non potendosi tenere nel Palazzo di giustizia a rischio crollo

Bari : smantellata la tendopoli per le udienze : Era stata allestita davanti al Palazzo di Giustizia dichiarato inagibile - E' stata smantellata la tendopoli allestita nel parcheggio antistante il Palazzo di Giustizia di Bari dichiarato inagibile ...

Palagiustizia Bari - smantellata tendopoli : ANSA, - Bari, 1 LUG - La Protezione civile regionale sta smantellando la tendopoli allestita nel parcheggio sterrato del Palagiustizia di via Nazariantz a Bari, dichiarato inagibile. Le tende, tre ...

Bari, dopo un mese smantellata la tendopoli del Palagiustizia

A Bari tendopoli della giustizia allagata. L'Anm : 'Situazione non degna di un Paese civile' : I fascicoli galleggiano. Il nubifragio che si è abbattuto sul capoluogo pugliese ha reso più drammatica la situazione del palazzo già dichiarato inagibile e in attesa di essere sgomberato -

Palagiustizia Bari - tendopoli allagata per un temporale. FOTO : Palagiustizia Bari, tendopoli allagata per un temporale. FOTO Le tre tende allestite nel parcheggio di via Nazariantz, dove dal 28 maggio si svolgono le udienze dopo che il tribunale è stato dichiarato inagibile perché a rischio crollo, sono state completamente sommerse dall’acqua di un nubifragio che si è abbattuto questa ...