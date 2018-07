Barbara D' Urso | brutta notizia dai palinsesti 2018 - 2019 | non c’è il Grande

Blastingnews

: RT @Saverio2119: Prima pagina di Marca nessun accenno alla Juve. Trattativa che portano avanti tutti i media italiani più Chiringuito TV, c… - comemilano : RT @Saverio2119: Prima pagina di Marca nessun accenno alla Juve. Trattativa che portano avanti tutti i media italiani più Chiringuito TV, c… - _hiddlesoft : Stasera nella mia città è venuta Barbara D'Urso per un'intervista al BCT. Ha confermato che sta girando la dottores… - ddg86664333 : @AndreaScanzi Che tristezza di giornalista. Sembri Barbara D’Urso al maschile...lascia stare, si capisce che hai so… -

(Di domenica 8 luglio 2018) Arriva unaperD'dalla presentazione deiMediaset per la prossima stagione televisiva. Nei giorni scorsi a Montecarlo è stata presentata alla stampa la nuova offerta televisiva del Biscione, con l'annuncio di tutti i programmi che vedremo in onda da settembre in poi su Canale 5, Italia uno e Rete 4. In molti si aspettavano una riconferma anche delFratello Nip, VIDEO tornato in onda quest'anno proprio con la D'ma così non è stato. IlFratello 16 non è stato confermato da Mediaset Le anticipazioni ufficiali che arrivano daiMediasetrivelano che durante la conferenza stampa sono stati annunciati i reality show che vedremo in onda sulla rete ammiraglia del Biscione e tra questi non è previsto ilFratello Nip diD'. Piersilvio Berlusconi da Montecarlo ha annunciato che a ...