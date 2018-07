Bambino di 6 anni disperso nelle acque di Bibione | ricerche in corso

Trovato morto Bambino di 3 anni scomparso nel Vicentino - : Si era allontanato dalla madre durante una passeggiata. Il corpo è stato notato da due operatori del Consorzio di Bonifica del Brenta nelle acque del canale distante 5 km dal punto in cui si erano ...

Trovato morto in un canale di Bassano del Grappa il Bambino di 3 anni scomparso : È stato Trovato morto all'interno della roggia "Vica" a Rosà (Vicenza) il bambino di tre anni scomparso oggi mentre stava passeggiando con la madre ai margini di un canale a Bassano del Grappa. Secondo quanto si è appreso, il ritrovamento è avvenuto intorno alle ore 14.20; il corpo è stato notato nelle acque del canale da due operatori del Consorzio di Bonifica del Brenta, a circa 5 chilometri dalla zona in cui ...

"MI PIACCIONO I MASCHI" : Bambino DI 10 ANNI TORTURATO E UCCISO DALLA MADRE/ Altri 8 figli ai servizi sociali : Un BAMBINO di 10 ANNI, Anthony Avalos è stato UCCISO DALLA MADRE e dal fidanzato di quest'ultima dopo aver confessato di essere gay. TORTURATO e lasciato senza cibo per giorni.(Pubblicato il Wed, 04 Jul 2018 22:01:00 GMT)

La storia di Laurent Simons - il Bambino di 8 anni già diplomato e pronto per l’università : Laurent Simons è nato in Belgio da papà belga e mamma olandese e, secondo quanto raccontano i suoi genitori, si è diplomato con dieci anni di anticipo. Con un quoziente intellettivo di 145, il ragazzino sarebbe già pronto a iniziare gli studi universitari.Continua a leggere