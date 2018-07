Atletica – Howe e i 200 che voleva | 20 47 a Rieti

sportfair

(Di domenica 8 luglio 2018) Il primatista italiano del lungo Andrewtorna a farsi notare come velocista e centra lo standard per gli Europei, con un tempo che non realizzava da quasi sette anni: “ora so che posso correre forte” Una bella volata di Andrewsulla pista di. Il recordman italiano del lungo, in versione sprinter, corre i 200 metri in 20.47 (vento +1.0). Era da quasi sette anni che il 33enne dell’Aeronautica non riusciva a esprimersi su un crono del genere in questa distanza, tra problemi fisici e di natura tecnica. Quello di oggi è il suo quarto tempo in carriera, che vale anche lo standard di iscrizione per gli Europei di Berlino (6-12 agosto) fissato a 20.50. Dalla scorsa stagione si allena a Castelporziano (Roma) insieme ad un altro big dell’azzurra, il bronzo olimpico del triplo Fabrizio Donato. E quest’annoha deciso di accantonare il salto in lungo, in cui è ...