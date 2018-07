ilfattoquotidiano

: Atene: capitale umano in fuga, palazzi cadenti, negozi chiusi e molti espedienti. Cosa resta dopo il passaggio dell… - fattoquotidiano : Atene: capitale umano in fuga, palazzi cadenti, negozi chiusi e molti espedienti. Cosa resta dopo il passaggio dell… - cuoreitaliano7 : RT @fattoquotidiano: Atene: capitale umano in fuga, palazzi cadenti, negozi chiusi e molti espedienti. Cosa resta dopo il passaggio della T… - verixOne : RT @fattoquotidiano: Atene: capitale umano in fuga, palazzi cadenti, negozi chiusi e molti espedienti. Cosa resta dopo il passaggio della T… -

(Di domenica 8 luglio 2018) Il sole è alto sull’Acropoli di, e il cielo limpido lascia contemplare l’estensione della città e la stratificazione della sua storia. Ai piedi del Partenone, nei quartieri Plaka e Monastiraki, i turisti affollano le strade, così come preannunciato poche settimane fa dal primo ministro Alexis Tsipras. Numeri record per un’industria che fa registrare afflussi in crescita del 13% rispetto allo scorso anno, e fanno attendere un totale di 32 milioni di visitatori per il 2018, in un Paese che supera di poco i 10 milioni di abitanti. Il Washington Post parla di “inaspettato sentore di rinascita” per lagreca, il New York Times pubblica un lungo reportage dal titolo Athens, Rising esaltando la ritrovata vitalità della culla della democrazia. Dopo aver trascorso la maggior parte dell’ultimo decennio in recessione, lo scorso anno la Grecia è tornata a crescere, registrando ...