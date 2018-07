Atalanta | tutti pazzi per Hateboer | dopo il Napoli | anche il Valencia si fa avanti

sportfair

: L'Atalanta ne combina di tutti i colori alla Fiorentina... - LabaroViolaNews : L'Atalanta ne combina di tutti i colori alla Fiorentina... - syu_hay : RT @sostienilacurva: Il popolo dell'@Atalanta_BC tutti al proprio posto Claudio compreso...#IoStoConClaudioETu #ultras - xsince1897 : Mi sta salendo di nuovo il nervoso per la semifinale contro l’Atalanta a cui non sono andata perché non mi è arriva… -

(Di domenica 8 luglio 2018)è finito nel mirino di diversi club che devono sistemare il proprio pacchetto di terzini in vista della prossima stagione Hansè stato scelto l’anno scorso dall’per sostituire Conti sulla corsia di destra dello scacchiere di Gasperini. L’esterno però, potrebbe lasciare il clubuna sola stagione, a patto che arrivi l’offerta giusta per accontentare le richieste di Percassi. Le pretendenti pernon mancano di certo. In primis il, che sta sondando il terreno per il calciatore, ma nelle ultime oreilha bussato alla porta dell’per chiedere informazioni. Il patron Percassi vorrebbe 15 milioni per, staremo a vedere se la sua richiesta verrà accontentata.L'articoloperililsi fa...