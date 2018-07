Atalanta | Gasperini è convinto | “servono quattro acquisti”

Calciomercato Atalanta - Gasperini : «Siamo molto più indietro di quanto previsto» : BERGAMO - Dopo la vittoria per 7-0 sul Valseriana in amichevole, il tecnico dell' Atalanta Gian Piero Gasperini ha commentato così la prestazione dei suoi: "Siamo molto indietro rispetto a quanto ...

Calciomercato Atalanta - sorpresa per il centrocampo : colpo per Gasperini

Atalanta - Gasperini ai tifosi : “grazie a tutti” : “Volevo ringraziarvi per la passata stagione: siete stati fantastici. La vostra passione per noi è una spinta grandissima, è bellissimo essere qui stasera”. È l’allenatore Gian Piero Gasperini, durante la presentazione dei giocatori in occasione del saluto dell’Atalanta ai tifosi nello stadio di Bergamo prima della partenza per il ritiro in Valseriana, ad aprire la serie di dichiarazioni dal campo, direttamente dal ...

Atalanta - nome nuovo per la mediana di Gasperini : i dettagli : Atalanta alle prese con la ricerca di un centrocampista che andrà a colmare il vuoto lasciato da Cristante, passato alla Roma Il presidente dell’Atalanta Percassi, ha fatto sapere che non venderà i suoi gioielli Gomez e Freuler, nonostante le tante richieste pervenute. Il patron atalantino nel frattempo deve trovare il sostituto di Cristante, calciatore partito a fronte di una grande offerta pervenuta dalla Roma. Il nome più battuto ...

Atalanta - ecco le maglie per la prossima stagione : la squadra di Gasperini si prepara a regalare spettacolo [FOTO] : Sono state svelate presso il Roof Garden Restaurant di Bergamo le nuove maglie da gara per la stagione 2018-2019 dell’Atalanta. Prodotte da Joma per Atalanta, accompagneranno la squadra di Gasperini per tutta la stagione tra Serie A, Europa League e Coppa Italia. Anche quest’anno la cura dei dettagli e la ricerca del particolare uniti al rispetto della tradizione sono stati i fili conduttori nella creazione della prima e della ...

Calciomercato Atalanta - tre innesti per Gasperini : rivoluzione in attacco - come cambia l’11 [FOTO] : Calciomercato Atalanta – Trova sempre più conferma l’esclusiva lanciata da CalcioWeb il 23 Marzo, l’Atalanta è fortissima sull’attaccante del Benevento Brignola. Il cub giallorosso sembra disponibile alla cessione ma ha chiesto ai nerazzurri alcune contropartite, tra tutte l’attaccante Vido autore di una buona stagione con la maglia del Cittadella. Si pensa anche al centrocampo, le soluzioni Soriano e Castro ...

Atalanta - rinforzi in arrivo : due “mancini” per Gasperini : Atalanta vivacissima sul mercato, il club nerazzurro prova a piazzare due colpi in entrata dopo la cessione di Cristante alla Roma L’Atalanta si appresta a giocare un’altra stagione ricca di impegni, come quella appena conclusa. Ci sarà l’Europa League a condire le serate atalantine, oltre a campionato e Coppa Italia. La società però, vuole evitare di commettere lo stesso errore dell’anno scorso, quando la rosa è parsa un ...

Calciomercato Atalanta - è fatta per l’attaccante di Gasperini : Calciomercato Atalanta – L’Atalanta al lavoro per la prossima stagione, la dirigenza è attivissima sul mercato con l’intenzione di costruire una squadra ancora più forte da consegnare al tecnico Gasperini e provare ad essere competitiva in tutte le competizioni. Nel frattempo arriva una mossa importante per l’attacco, è fatta per Marco Tumminello della Roma, nella scorsa stagione in prestito al Crotone. Accordo raggiunto ...

Atalanta - ecco chi è Arkadiusz Reca : nuovo acquisto per Gasperini : Arkadiusz Reca ha firmato un nuovo contratto con l’Atalanta, il difensore col vizietto del gol arriva dai polacchi del Wisla Plock L’Atalanta ha acquisito a titolo definitivo dalla società polacca del Wisla Plock il difensore Arkadiusz Reca, nato a Chojnice il 17 giugno 1995. Cresciuto nelle giovanili della squadra della sua città, il Chojniczanka Chojnice, dopo aver fatto esperienza nel Koral Debnica e nel Flota Swinoujscie, dal ...

Atalanta - dalle cessioni incassa 142 milioni in due anni : perché deve ringraziare Gasperini : Per diventare grande, l'Atalanta ha scelto la strada meno illuminata, la più difficile, ma come ogni percorso ostico, se non uccide, alla fine fortifica. Anziché tenere in rosa i giocatori migliori, ...

Atalanta - alla scoperta di Arkadiusz Reca : il nuovo giovane talento al servizio di Gasperini : Un giocatore semi-sconosciuto, proveniente da un club polacco. Se generalmente lo scetticismo è la prima sensazione, l'Atalanta ha insegnato che bisogna darle qualcosa in più del semplice beneficio ...