Atalanta | 7-0 nel test contro Valseriana

DIRETTA / Atalanta Rapp. Val Seriana (risultato finale 7-0) streaming video e tv : ecco Tumminello! : DIRETTA Atalanta Rappresentativa Val Seriana info streaming video e tv: orario e risultato live della prima partita amichevole dei nerazzurri (oggi 8 luglio)(Pubblicato il Sun, 08 Jul 2018 18:31:00 GMT)

Atalanta - Percassi : «Speriamo di iniziare i lavori per lo stadio nel 2019» : "L'anno prossimo spero di presentare la squadra coi lavori già iniziati", ha commentato il patron nerazzurro. L'articolo Atalanta, Percassi: «Speriamo di iniziare i lavori per lo stadio nel 2019» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Atalanta - ufficiale l’arrivo di Tumminello dalla Roma : L‘Atalanta ha ufficializzato l’arrivo in nerazzurro di Marco Tumminello dalla Roma. Il giocatore classe 1998 approda a Bergamo con la formula dell’acquisto a titolo definitivo con diritto di ricompra per le stagioni 2019-2020 e 2020-2021. Tumminello è cresciuto nelle giovanili giallorosse arrivando nei Giovanissimi nazionali dopo i primi calci all’Asd Città di Trapani e al Palermo. Centravanti mancino potente, ha esordito ...

Atalanta - sorteggiato l'avversario nel preliminare di Europa League : Banants o Sarajevo : Sarà la vincente della sfida tra gli armeni del FC Banants e i bosniaci del FK Sarajevo ad affrontare l'Atalanta nel secondo turno di qualificazione all'UEFA Europa League 2018-2019. È il verdetto del ...

Calciomercato Atalanta - sorpresa nelle ultime ore : scelto l’attaccante : Calciomercato Atalanta – L’Atalanta è al lavoro per preparare la prossima stagione, in particolar modo novità importanti per quanto riguarda l’attacco. nelle ultime ore si era parlato dell’ipotesi Parma per Fabio Quagliarella della Sampdoria ma tra i due club dovrebbe andare in porto solo la doppia trattativa Viviano-Silvestre. Ecco perchè Quagliarella è più vicino all’Atalanta, il club nerazzurro è alla ricerca di ...

Calciomercato Atalanta - quattro cessioni e due acquisti : si può chiudere nelle prossime ore : Calciomercato Atalanta – L’Atalanta al lavoro in vista della prossima stagione con l’obiettivo di rinforzare la rosa da consegnare al tecnico Gasperini. Già decisa la cessione di Cristante ormai ai dettagli con la Roma, secondo quanto riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ previste altre due operazioni in uscita, si tratta di Hateboer e dell’attaccante Cornelius. In entrata è testa a testa tra Soriano e Castro con ...